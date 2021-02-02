В столичном районе Чертаново Северное завершилось строительство последнего в Москве долгостроя обанкротившегося девелопера "СУ-155". Об этом сообщили в Москомстройинвесте.

"Компании "РК Строй" выдано заключение о соответствии (ЗОС) объекта по строительному адресу: Балаклавский проспект, к. 2 АБВ (район Чертаново Северное, ЮАО)", - рассказали в ведомстве, уточнив, что сейчас комплекс, которому ранее присвоили адрес Балаклавский проспект, дом 15, готовится к вводу в эксплуатацию.

ЖК включает три дома на 683 квартиры, а также 346 машино-мест на подземной парковке. Ключи от квартир ожидают 389 пайщиков, передает ТАСС. Первое разрешение на строительство объекта было выдано в 2008 году, а через несколько лет работы были остановлены в связи с банкротством "СУ-155".

Напомним, один из крупнейших российских строительных холдингов "СУ-155" в 2015 году объявил о неспособности завершить свои проекты. На тот момент компания имела обязательства перед тысячами дольщиков и пайщиков в 14 регионах России. Так, в Москве девелопер не достроил шесть домов. Из них два дома в районах Фили-Давыдково и Нагатино-Садовниках были введены в эксплуатацию, а дольщики, купившие квартиры в двух домах в Щербинке, достроить которые было невозможно, получили компенсации.

Еще один долгострой "СУ-155" в Москве был завершен весной 2020 года - тогда было объявлено об окончании строительства жилого комплексе из трех башен по 37 этажей, расположенного на Проспекте 60-летия Октября.

Завершением большинства объектов "СУ-155" занимается структура госбанка "Российский капитал" (с 2018 года - Банк Дом.РФ) - компания "РК Строй".

в середине января в Москомстройинвесте сообщили , что в 2020 году в Москве был установлен рекорд по объему ввода проблемного жилья. "За прошедший 2020 год в Москве нам удалось достроить рекордное количество жилья в проблемных объектах - 386 тысяч кв. метров недвижимости, что в 2,5 раза выше показателей 2019 года. В 2020 году разрешения на ввод получили 34 корпуса в восьми объектах "Дорожной карты" таких как: ЖК "Царицыно", ЖК "Спортивный квартал", ЖК "Марьино град", ЖК "SkyHouse", ЖК "Борисоглебское", ЖК "Спор Таун", дом на Нагорной улице и дом в Новых Черемушках. В них квартирами обеспечены 2892 пострадавших дольщика", - отметила глава ведомства Анастасия Пятова.

По ее словам, такого уровня ввода проблемных жилых комплексов удалось добиться впервые за последние 10 лет. Так, в прошлом году был обеспечен ввод 153 тыс. квадратных метров жилья, а квартиры получили 1676 дольщиков. Всего же с 2011 года в Москве было введено в эксплуатацию более 1,63 млн квадратных метров жилья в проблемных объектах.