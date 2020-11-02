Банк "Траст" в очередной раз не смог продать бизнес-центр Dominion Tower площадью 21,4 тыс. квадратных метров, построенный в Южнопортовом районе Москвы по проекту знаменитого архитектора Захи Хадид.

Из протокола торгов, опубликованного на площадке оператора торгов "Росэлторг", следует, что торги, объявленные в начале сентября 2020 года, признаны несостоявшимися, поскольку организаторы получили всего одну заявку. Ее подала "Китайская национальная химико-инженерная строительная компания N7", которую в итоге не допустили до торгов.

"Организатор торгов принял решение о том, что претендент не признается участником торгов и не допускается для участия в процедуре, так как не подтверждено поступление в установленный срок задатка на счет, указанный в документации", - приводит фрагмент протокола РИА "Новости".

Заха Мохаммад Хадид - британский архитектор, яркий представитель деконструктивизма, родилась в Ираке в 1950 году. Известно, что большое влияние на нее оказали идеи русского авангарда, в частности, творчество художников Казимира Малевича и Эль Лисицкого. Здания, построенные по ее проектам, можно увидеть в Великобритании, Германии, Австрии, Франции, Дании, США, Японии, Китае и других странах Азии. Заха Хадид скончалась в Майами 31 марта 2016 года в возрасте 65 лет после сердечного приступа.

Единственное офисное здание, спроектированное Захой Хадид, было построено компанией "Доминион-М" (входит в девелоперскую компанию "Пересвет-инвест") в 2015 году на Шарикоподшипниковской улице. Затем бизнес-центр перешел к группе "Сафмар" семьи Михаила Гуцериева, а позднее вместе с некоторыми другими активами группы оказался у банка "Траст". В 2018 году комплекс намеревалась купить ГК "Регион", но сделка не состоялась. В прошлом году Dominion Tower был выставлен на продажу за 3 млрд рублей, но покупателей на него не нашлось. В этот раз начальная цена лота для торгов составляла 2,53 млрд рублей.

В прошлом году также сообщалось, что "Ростелеком" ведет с банком "Траст" переговоры об аренде Dominion Tower. В итоге сделка не состоялась, и "Ростелеком" арендовал у компании "Актион девелопмент" 24 тыс. квадратных метро в бизнес-центре "Академик", расположенном на проспекте Вернадского в Москве.