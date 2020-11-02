Столичные девелоперы начали активнее строить новые жилые дома

В третьем квартале 2020 года в Москве застройщики начали реализацию 31 нового жилого комплекса - по сравнению с аналогичным периодом прошлого года (18 проектов) этот показатель вырос сразу на 72%. Об этом говорится в отчете компании "Метриум" обзор которого приводит "Коммерсант".

Аналитики уточнили, что на массовый сегмент пришлось 16 новых проектов против 12 год назад, в сегменте бизнес-класса девелоперы вывели на рынок шесть проектов против четырех, а оставшиеся девять проектов пришлись на премиальный сегмент (год назад в этом сегменте появились два новых проекта).

По мнению коммерческого директор ГК А101 Анны Боим, рост активности девелоперов объясняется адаптацией к системе проектного финансирования долевого строительства."С начала реформы долевого строительства, которая вызвала снижение активности застройщиков, прошло уже два года, и большинство крупных игроков отрасли к ней уже привыкли, что позволяет теперь наращивать объемы строительства", - согласна с этим мнением управляющий партнер "Метриума" Мария Литинецкая. Она добавила, что площадь новых проектов составляет 4,77 млн квадратных метров, тогда как год назад этот показатель составлял 2,2 млн квадратных метров.

Эксперты также отмечают, что на активность девелоперов также положительно повлияли льготная ипотека под 6,5% и отмена ограничений, введенных весной из-за пандемии коронавируса. Анна Боим не исключает, что рост активности застройщиков позволит сдержать рост цен на жилье в новостройках. Однако пока что появление новых проектов на рынке не сказалось на объеме предложение: по оценкам аналитиков "Метриума", по итогам третьего квартала суммарный объем предложения квартир в новостройках Москвы уменьшился на 17% и составил 42,9 тыс. лотов.

Напомним, в конце октября в Росреестре сообщили, что по итогам сентября в Москве был установлен новый рекорд по количеству зарегистрированных договоров участия в долевом строительстве (ДДУ). В общей сложности ведомство зарегистрировало в сентябре 14 985 ДДУ на рынке жилой и нежилой недвижимости. По сравнению с августом этот показатель вырос на 66%, а в годовом выражении - более чем двое.