Правительство приняло решение внести изменения в правила программы льготной сельской ипотеки под 3%, что позволить заемщикам использовать средства материнского капитала в качестве первого взноса по кредиту. Об этом заявил премьер-министр Михаил Мишустин на совещании с вице-премьерами.

"Правительство подготовило постановление, которым предоставляется возможность родителям использовать в качестве взноса по сельской ипотеке средства материнского капитала. Зачастую банки отказывали заёмщикам, ссылаясь на то, что использование материнского капитала правилами не предусмотрено. Теперь людям будет проще оформить кредит на покупку или строительство жилья", - сказал Мишустин.

Глава правительства добавил, что постановление также расширяет список регионов, где на приобретение или строительство жилья можно взять кредит в 5 млн рублей. Теперь такую возможность получат те, кто проживает в Ямало-Ненецком автономном округе. По словам Мишустина в этом году в рамках программы банки уже выдали более 27 тыс. льготных ипотечных кредитов.

Напомним, в программу сельской ипотеки, которая является одной из составляющих госпрограммы "Комплексное развитие сельских территорий", включились почти все регионы России. Участвовать в ней могут сельские территории и поселки городского типа, рабочие поселки, не входящие в состав городских округов, а также малые города с численностью населения менее 30 тыс. человек. Исключение составляют муниципальные образования Москвы, Московской области и Санкт-Петербурга.

По условиям программы приобретение объекта недвижимости возможно как на вторичном рынке (у физического или юридического лица по договору купли-продажи), так и на первичном рынке (только у юридического лица по договорам долевого участия и уступки прав требования). Максимальная сумма кредита ранее составляла 5 млн только для Ленинградской области и Дальневосточного федерального округа и 3 млн для прочих регионов. Максимальный срок кредита по программе составляет 25 лет, а первоначальный взнос - минимум 15% от общей суммы кредита.

В июне правительство приняло решение выделить еще 2 млрд рублей на программу льготной сельской ипотеки в 2020 году в связи с ажиотажных спросом на кредиты по этой программе. Ранее объем финансирования программы составлял 1 млрд рублей. В бюджете на 2021 год на программу сельской ипотеки выделено уже свыше 4 млрд рублей.