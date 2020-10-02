На рынке жилой недвижимости в Москве отсутствуют риски возникновения пузыря, но цены на столичные новостройки завышены. Об этом говорится в отчете Global Real Estate Bubble Index, подготовленном швейцарским банком UBS.

В рамках исследования аналитики изучили колебания цен на новое жилье в 25 крупнейших городах мира, сравнив цены с доходами населения, пишут "Ведомости". В итоге эксперты пришли к выводу, что вероятность возникновения пузыря из-за стремительного роста цен существует на рынке жилье в Цюрихе, Мюнхене, Париже, Амстердаме, Торонто, Франкфурте и Гонконге. В группу городов с завышенными ценами на новое жилье вошли 11 мегаполисов, включая Токио, Лондон, Москву, Лос-Анджелес, Нью-Йорк и Сидней. В шести городах (Сингапуре, Мадриде, Варшаве, Дубае, Милане и Бостоне) недвижимость назвали справедливо оцененной, а в Чикаго - недооцененной.

В обзоре UBS отмечается, что новостройки в Москве подешевели почти на треть в 2015 году из-за нестабильной ситуации в экономике, но уже через два года цены восстановились. В 2018 году цены на новое жилье в Москве были справедливыми, однако переход отрасли долевого строительства на проектное финансирование и эскроу-счета в 2019 году и запуск программы льготной ипотеки в 2020 году вызвали серьезный рост цен.

Российские девелоперы не согласны с выводами аналитиков UBS. Так, председатель совета директоров компании "Бест-новострой" Ирина Доброхотова отметила, что цены на новое жилье в Москве росли по объективным причинам. В свою очередь директор департамента продаж ГК "Гранель" Рустам Арсланов отметил, что стоимость квартир на первичном рынке по итогам трех кварталов 2020 года выросла всего на 7-8% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, и то из-за того, что застройщики взяли на себя обязательства перед банками по выплате процентов по кредитам за своих клиентов. Реальный рост для конечных потребителей, по словам Арсланов составил 1-2%.

Напомним, на днях сообщалось, что средняя стоимость квадратного метра жилья в новостройках в российских городах-миллионниках в сентябре выросла до 84,7 тыс. рублей, увеличившись на 2% по сравнению с августом и на 13% по сравнению с сентябрем 2019 года.

Лидером по росту цен на первичном рынке в сентябре, по данным ЦИАН, стал Воронеж, где квадратный метр нового жилья в среднем подорожал на 8%, до 59,7 тыс. рублей. Второе место в этом списке заняла Уфа, где за месяц цены выросли на 6% (до 90,9 тыс. рублей), а в годовом выражении на рекордные для крупных городов 27%. Снижение цен по сравнению с августом примерно на 1% аналитики зафиксировали в Екатеринбурге и Ростове-на-Дону (до 82,3 тыс. рублей и 59,1 тыс. рублей за квадратный метр соответственно.