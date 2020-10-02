Спрос на вторичное жилье в России в третьем квартале 2020 года вырос на 45,8% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года и на 56,8% по сравнению со вторым кварталом. Об этом говорится в исследовании сервиса "Авито Недвижимость", обзор которого приводит РБК.

Как уточняется в отчете, аналитики оценивали динамику спроса на вторичное жилье по числу реальных запросов контактов продавца, которые желающие купить квартиру направили продавцам на платформе с объявлениями о продаже жилья. По данным экспертов, самый большой всплеск спроса произошел в Москве, где за квартал спрос вырос на 101,1%, а по сравнению с третьим кварталом 2019 года - на 66,7%. Далее идут Саратов (+86,1% за квартал, +39,9% за год) и Санкт-Петербург (+83% за квартал, +48,6% в годовом выражении).

Повышенный интерес россиян к покупке жилья аналитики связывают со снижением ипотечных ставок на вторичном рынке в результате последовательного уменьшения ключевой ставки ЦБ. Также на активности покупателей сказались падение рубля и снижение ставок по банковским депозитам.

Продавцы жилья также отреагировали на рост спроса. Так, число объявлений о продаже вторичного жилья в третьем квартале выросло на 7,7%, а средняя цена квадратного метра достигла 56,5 тыс. рублей, увеличившись на 1,8% за квартал и на 6,1% в годовом выражении. Больше всего за год вторичная недвижимость выросла в цене в Сочи (+19%), Иркутске (+13,2%) и Москве (+11,6%). Эксперты полагают, что цены на вторичное жилье в России будут расти еще несколько месяцев.

Напомним, на днях сообщалось, что средняя стоимость квадратного метра жилья в новостройках в российских городах-миллионниках в сентябре выросла до 84,7 тыс. рублей, увеличившись на 2% по сравнению с августом и на 13% по сравнению с сентябрем 2019 года.

Лидером по росту цен на первичном рынке в сентябре, по данным ЦИАН, стал Воронеж, где квадратный метр нового жилья в среднем подорожал на 8%, до 59,7 тыс. рублей. Второе место в этом списке заняла Уфа, где за месяц цены выросли на 6% (до 90,9 тыс. рублей), а в годовом выражении на рекордные для крупных городов 27%. Снижение цен по сравнению с августом примерно на 1% аналитики зафиксировали в Екатеринбурге и Ростове-на-Дону (до 82,3 тыс. рублей и 59,1 тыс. рублей за квадратный метр соответственно.