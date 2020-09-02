В начале апреля эксперты и представители крупных застройщиков прогнозировали падение продаж жилья в новостройках и вероятные убытки девелоперов. Однако в итоге пандемия коронавируса и введенные из-за нее ограничения не помешали крупным игрокам завершить первое полугодие с прибылью. Об этом пишет "Коммерсант".

Так, девелопер Setl Group, который входит в тройку крупнейших застройщиков России по объему строящегося жилья, в первом полугодии получил чистую прибыль по МСФО в размере 6,8 млрд рублей (вдвое больше, чем годом ранее). Выручка компании выросла на 36,5% и составила 47,7 млрд рублей, а собственный капитал увеличился до 17,9 млрд рублей (+17,9%). При этом долговая нагрузка девелопера в первом полугодии снизилась на 4,3%, до 12,1 млрд рублей.

Группа ЛСР (второй застройщик по объему возводимого жилья) отчиталась о росте выручки до 48,1 млрд рублей (+3%), но прибыль компании в первой половине 2020 года выросла на 38% и составила 2,57 млрд рублей.

Группа ПИК (крупнейший девелопер России) сообщила о росте выручки на 33,7% (до 138,5 млрд рублей). 77% выручки пришлось на доходы от продажи недвижимости, а 23% - на другие направления бизнеса ПИК (год назад эти показатели составляли 87% и 13%). Чистая прибыль компании в январе-июне составила 18 млрд рублей, увеличившись на 87,1%.

Основную поддержку рынку нового жилья в первом полугодии оказала принятая в апреле программа льготной ипотеки под 6,5%. Программа распространяется на кредиты, выданные с 17 апреля по 1 ноября 2020 года, а льготные условия действуют весь срок кредита. Разницу между 6,5%, которые будут платить заемщики, и рыночной ипотечной ставкой банкам возместит государство. Предельная сумма ипотечного кредита для покупки жилья в Москве, Санкт-Петербурге, Московской и Ленинградской областях изначально составляла 8 млн рублей, а в остальных регионах - 3 млн рублей. Первоначальный взнос составлял не менее 20% (затем порог снизили до 15%), а купить в рамках программы можно только жилье в новостройке.

В конце июня Михаил Мишустин подписал постановление кабмина о повышении максимальной суммы ипотечных кредитов по льготной программе со ставкой 6,5%. "В рамках нового поручения президента правительство оперативно подготовило изменения в правила выдачи таких кредитов. Постановление уже подписано, максимальная сумма кредита для жителей Москвы, Санкт-Петербурга, Московской и Ленинградской областей увеличена с 8 до 12 млн рублей, а для жителей других регионов - с 3 до 6 млн рублей", - сказал тогда Мишустин.

По данным госкомпании "Дом.РФ", к настоящему времени банки получили свыше 500 тыс. заявок на льготную ипотеку и выдали более 134 тыс. кредитов на 362,4 млрд рублей. 97% объема выданных кредитов приходится на топ-15 банков, а лидером по портфелю льготной ипотеки является "Сбербанк" (75,6 тыс. кредитов на 186 млрд рублей).

Застройщики рассчитывают, что программа льготной ипотеки будет продлена, но окончательное решение по этому вопросу пока не принято.