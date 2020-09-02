Moscow-Live.ru / Михаил Тихонов Фонд защиты дольщиков выставил на продажу квартиры обанкротившегося девелопера Urban Group

Moscow-Live.ru / Михаил Тихонов

Фонд защиты прав дольщиков выставил на торги квартиры, которые не успел продать обанкротившийся девелопер Urban Group. Об этом сообщается на сайте Фонда.

"Квартиры, не распроданные застройщиком-банкротом Urban Group, будут реализованы через механизм аукциона. Фонд защиты прав дольщиков в качестве нового застройщика гарантирует выполнение всех обязательств перед покупателями: соблюдение заявленных сроков строительства и качества проводимых работ. Участником аукциона может стать любой желающий. В процессе аукциона участники смогут подать предложения о цене, предусматривающие повышение текущего максимального предложения о цене договора на шаг аукциона. Победителем аукциона признается участник аукциона, предложивший наиболее высокую цену договора", - говорится в сообщении Фонда.

В общей сложности на продажу будет выставлено 544 квартиры в разных корпусах жилых комплексов "Видный город" (Видное), "Опалиха О3" (с. Опалиха), "Митино О2" (Красногорск). Жилье будет реализовано посредством электронных аукционов на площадке "Сбербанк АСТ", пишет РБК.

Напомним, в июле 2018 года Арбитражный суд Московской области признал банкротом все пять входящих в Urban Group компаний. Достройка объектов обанкротившегося девелопера финансируется за счет средств бюджета Московской области, Фонда защиты прав дольщиков и федеральных средств. Ранее сообщалось, что для завершения всех строек Urban Group потребуется около 71 млрд рублей.

Сейчас Фонд защиты прав дольщиков достраивает 63 многоквартирных жилых дома в 6 жилых комплексах Urban Group. Из них 13 уже достроены, а еще по 2 домам принято решение о выплате компенсаций. Совокупно речь идет о более 17 тыс. дольщиков, чьи права будут восстановлены после завершения строительства.

В июне вице-премьер Марат Хуснуллин сообщил, что для полного решения проблемы обманутых дольщиков в России потребуется выделить 500 млрд рублей.

"Цена проблемы по стране - это 500 млрд рублей, в этом году нам выделили сейчас 30 млрд рублей, у нас есть собственные средства, которые мы собрали с компенсационных фондов, то есть где-то 100-120 млрд рублей для старта у нас есть", - сказал Хуснуллин.