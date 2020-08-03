Вторичное жилье в России подешевело почти на 10%

С начала года цены на квартиры на вторичном рынке снизили 48% собственников в городах-миллионниках, а по итогам июля вторичное жилье в таких городах упало в цене на 9,6% по сравнению с прошлым годом и стоит теперь в среднем 94,2 тыс. рублей за квадратный метр. Об этом пишет "Коммерсант" со ссылкой на данные компании ЦИАН.

В исследовании отмечается, что на рынке новостроек наблюдается обратная динамика: за год квадратный метр в строящихся домах подорожал на 8,1% и стоит сейчас 76,5 тыс. рублей. Как уточнил глава аналитического центра ЦИАН Алексей Попов, в настоящее время стоимость новостроек в половине крупнейших городов страны выше стоимости вторичного жилья, хотя традиционно готовое жилье в России стоит дороже строящегося.

Эти данные для Москвы подтвердили в компании "Инком-Недвижимость". Так, в Старой Москве средняя стоимость первичного жилья сейчас составляет 237,2 тыс. рублей за квадратный метр, а вторичного - 222,9 тыс. рублей за "квадрат". При этом на западе Москвы сейчас новостройки стоят дешевле готовых квартир (256,4 тыс. рублей против 258,6 тыс. рублей за квадратный метр), а на юге средняя цена квадратного метра на первичном рынке на 30,2% превышает цену на вторичном рынке.

Причиной сложившейся ситуации в "Инком-Недвижимости" назвали реформу долевого строительства: из-за перехода на эскроу-счета и проектное финансирование новостройки выросли в цене. Кроме того, падение рубля привело к росту себестоимости строительства.

По мнению Попова, изменения создали предпосылки к переходу части потенциальных клиентов с первичного рынка на вторичный. Этому дополнительно будет способствовать падение доходов населения, так как немногие смогут выплачивать ипотеку, арендуя квартиру на время строительства нового жилья.

В свою очередь директор компании "Этажи" Ильдар Хусаинов отметил, что на первичном рынке покупателей пока что удерживает программа льготной ипотеки под 6,5%, но в ноябре, когда программа будет завершена, может начаться активный переход клиентов на вторичный рынок.

Напомним, на прошлой неделе замминистра финансов Алексей Моисеев отметил, что субсидирование ипотеки в России может привести к образованию "пузыря" на рынке жилищного кредитования. "В целом вопрос такой, насколько правильно системно субсидировать такой кредитный продукт, как ипотека. Во-первых, мы рискуем надуть "пузырь" на этом рынке среди людей, которые недостаточно платежеспособны для того, чтобы брать ипотеку. По нашим оценкам совместно с "Дом.РФ", не более 60% россиян могут взять ипотеку. Это максимум, даже если ставка будет 0%. Остальные люди просто не смогут вернуть тело кредита", - заявил Моисеев.