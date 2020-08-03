На минувшей неделе Фонд борьбы с коррупцией, основанный Алексеем Навальным, обнародовал расследование о недвижимости врио губернатора Хабаровского края Михаила Дегтярева. По словам Навального, в 2013 году отец Дегтярева купил участок в 16 соток рядом с МКАД. Вскоре на нем был построен дом. По документам его площадь составляет 266 квадратных метров, но кадры с квадрокоптера позволяют предположить, что реальная площадь здания примерно в четыре раза больше. Рыночную стоимость дома оппозиционер оценил в 100 млн рублей. Навальный подчеркивал, что позволить себе такую покупку родители Дегтярева не могли: до недавнего времени они работали врачами в Самаре.

Также сотрудники ФБК выяснили, что в 2017 году Михаил Дегтярев по символической цене получил от столичных властей квартиру площадью 93 квадратных метра на улице Дмитрия Ульянова. Практически сразу Дегтярев оформил ее на свою мать, и в результате квартира на законных основаниях не попала в его декларацию. Эту квартиру Навальный оценил в 25 млн рублей.

Позднее Дегтярев прокомментировал расследование ФБК. Он признал существование указанной недвижимости, но не нашел в этом факте ничего странного. "Отличный домик, мне там нравится. Я скучаю по нему. Это дом, где живут мои родители, которые, продав все нажитое за всю свою жизнь имущество, <...> и они работали много за границей, вот, продав все имущество, построили дом в Подмосковье", - сказал он (цитата по "Интерфаксу").

"Я посмотрел. Ничего интересного, как всегда, цифры из пальца. По факту, правда, дом есть, квартира есть, а как иначе", - добавил Дегтярев.

Эти заявления врио главы Хабаровского края не остались без внимания ФБК. На них ответил сотрудник фонда Георгий Албуров, основной автор расследования о недвижимости семьи Дегтярева.

По словам Албурова, для покупки участка у МКАД родителям Дегтярева не пришлось продавать имущество. Самарскую квартиру площадью 78 квадратных метров и стоимостью не более 5 млн рублей они продали только в 2014 году - через год после покупки участка. При этом в 2016 году родители Дегтярева купили 100-метровую квартиру в Самаре в только что построенном ЖК "Исторический квартал". Она обошлась им минимум в 8 млн рублей.

"Математика, которую нам предлагает Дегтярев, такая: продали квартиру в Самаре за 5 миллионов, купили квартиру в Самаре за 8 миллионов, на оставшиеся деньги построили дом в Москве за 70 миллионов. Спасибо, Михаил, за крайне убедительные расчеты", - написал Албуров.

Сотрудник ФБК добавил, что объяснение Дегтярева по поводу скромной площади подмосковного также не выдерживает критики. По словам врио губернатора, в документах указана площадь в 266 квадратных метров, поскольку крупная пристройка к дому еще не завершена. Однако спутниковые снимки показывают, что все строительные работы на участке закончились еще в 2018 году.

Напомним, в конце июля Навальный рассказал о дорогостоящем имуществе полпреда президента РФ в Дальневосточном федеральном округе Юрия Трутнева. В расследовании говорилось, что Трутнев среди прочего владеет большими поместьями в Серебряном Бору в Москве и в Пермском крае.