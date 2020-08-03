Пресс-служба Правительства России Правительство утвердило снижение первоначального взноса по программам льготной ипотеке до 15%

Пресс-служба Правительства России

Правительство одобрило анонсированное ранее снижение первоначального взноса по программе льготной ипотеки под 6,5%. Об этом сообщил 3 августа глава кабмина Михаил Мишустин.

"Мы снизим размер первоначального взноса с 20 до 15%. Соответствующее постановление подписано. Сможем вовлечь в программу тех заемщиков, кто не успевал накопить необходимую сумму до 1 ноября 2020 года", - приводит слова Мишустина "Интерфакс".

Глава правительства уточнил, что это снижение также касается программ льготной ипотеки для семей с детьми и жителей Дальнего Востока. "Также увеличим общую сумму кредитов, которую смогут выдать банки по программе льготной ипотеки под 6,5% годовых с 740 до 900 млрд рублей. Благодаря этому свои жилищные условия смогут улучшить не менее 310 тыс. семей", - отметил Мишустин.

Напомним, в конце апреля правительство РФ приняло постановление о программе льготной ипотеки под 6,5%, утвердить которую ранее поручил президент Владимир Путин в рамках мер поддержки граждан и строительной отрасли в период эпидемии коронавируса.

Документ гласил, что программа распространяется на кредиты, выданные с 17 апреля по 1 ноября 2020 года, а льготные условия действуют весь срок кредита. Разницу между 6,5%, которые будут платить заемщики, и рыночной ипотечной ставкой банкам возместит государство. Предельная сумма ипотечного кредита для покупки жилья в Москве, Санкт-Петербурге, Московской и Ленинградской областях изначально составляла 8 млн рублей, а в остальных регионах - 3 млн рублей. Первоначальный взнос составлял не менее 20%, а купить в рамках программы можно только жилье в новостройке.

В середине июня сообщалось, что правительство будет прорабатывать вопрос расширения программы льготной ипотеки. О необходимости расширения программы заявила президент "Национального агентства малоэтажного и коттеджного строительства" Елена Николаева на встрече первого вице-премьера Андрей Белоусов с представителями "Деловой России". По ее мнению, необходимо расширить круг застройщиков, попадающих под программу, поскольку сейчас действие программы распространяется на жилые объекты, приобретенные на первичном рынке у застройщиков, только по схеме долевого строительства. При этом, если дом был построен по инициативе инвестора, и соответствующим образом инвесторами являются паевые инвестиционные фонды или частные лица, как это происходит в малоэтажном строительстве, то такое жилье нельзя купить по программе льготной ипотеки.

Также Николаева предложила продлить программу льготного ипотечного кредитования до 1 января 2022 года, и увеличить максимальный размер кредита. "Обязательно с коллегами проработаем эти вопросы. Программа, как мы видим, оказалась достаточно успешной. Большое спасибо, что обратили внимание", - прокомментировал предложения Николаевой Белоусов. В свою очередь замминистра экономического развития Полина Крючкова отметила, что вопрос распространения программы не только на долевое строительство уже прорабатывается.

В конце июня Михаил Мишустин подписал постановление кабмина о повышении максимальной суммы ипотечных кредитов по льготной программе со ставкой 6,5%. "В рамках нового поручения президента правительство оперативно подготовило изменения в правила выдачи таких кредитов. Постановление уже подписано, максимальная сумма кредита для жителей Москвы, Санкт-Петербурга, Московской и Ленинградской областей увеличена с 8 до 12 млн рублей, а для жителей других регионов - с 3 до 6 млн рублей", - сказал Мишустин.

Ранее эксперты отмечали, что после повышения предельных сумм кредитов по новой программе можно будет купить от 80% до 95% квартир в российских новостройках. Для Москвы речь шла о 70% всех новых квартир.

Что же касается других программ льготной ипотеки, то программа предоставления ипотеки по льготной ставке в 6% для семей с двумя и более детьми, рожденными в период с 1 января 2018 года по 31 декабря 2022 года, была запущена в начале 2018 года. Программа "Дальневосточная ипотека" начала действовать с 10 декабря 2019 года. Она позволяет молодым семьям и участникам программы "Дальневосточный гектар" получить ипотечный заем в размере не более 6 млн рублей по ставке 2% годовых на срок до 20 лет.