Правительство РФ на заседании 3 декабря одобрило законопроект Минфина о расширении программы софинансирования ипотеки для многодетных семей.

Как сообщается на сайте Минфина, теперь выплату в 450 тыс. рублей можно будет получить в том числе на погашение ипотеки под строительство или покупку недостроенного дома. Льгота также будет доступна гражданам, оформившим ипотеку на недвижимость с неотделимыми улучшениями, ремонтом или страхованием (имущества и ответственности), в том числе до вступления в силу соответствующего законопроекта.

Кроме того, мерой поддержки смогут воспользоваться граждане, которые приобретают долю в праве собственности на жилье, если в результате сделки жилой объект будет полностью в собственности гражданина или его супруги (супруга).

Наконец, выплата будет доступна для оплаты паевого взноса члена жилищно-строительного кооператива, если разрешение на строительство такого дома было получено до 1 июля 2018 года.

"Теперь 450 тыс. рублей на выплату ипотеки получат и те граждане, которые по формальным причинам раньше этого сделать не могли: цели ипотечного кредита, указанные в их договоре, не попадали под условия программы", - отметил глава Минфина Антон Силуанов.

Напомним, механизм выплат компенсаций многодетным семьям с ипотекой действует с конца сентября прошлого года. Эта компенсация может быть направлена на погашение остатка суммы действующего ипотечного кредита или начисленных процентов. Действие программы распространяется на семьи, в которых с 1 января 2019 года по 31 декабря 2022 года родился или родится третий ребенок или последующие дети.

За 11 месяцев 2020 года выплаты в рамках программы получили 81,2 тыс. семей на общую сумму 36,2 млрд рублей. За весь срок действия программы осуществлены выплаты 89,6 тыс. семей на общую сумму 39,9 млрд рублей.

По словам Силуанова, к концу года средства по госпрограмме софинансирования ипотеки получат 91 тыс. семей на сумму 40,5 млрд рублей.