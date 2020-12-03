Аналитики назвали 2020 год худшим для столичных отелей

Загруженность московских отелей по итогам 2020 года станет самой низкой за всю историю. С таким прогнозом выступила руководитель подразделения индустрии гостеприимства отдела стратегического консалтинга международной консалтинговой компании CBRE Татьяна Белова.

"2020 год продемонстрировал самый низкий показатель загрузки в истории. Показатель загрузки по рынку в целом по итогам 2020 снизился более чем вдвое (-42 п.п.) и составит по итогам года около 35%", - приводит слова Беловой газета "Ведомости". Гостиничный бизнес она назвала одним из наиболее пострадавших из-за вызванного пандемией кризиса.

В компании также отметили, что за год средний тариф в московских отелях снизился на 13%, хотя в люксовом сегменте стоимость проживания выросла на 6%.

В CBRE прогнозируют, что гостиничный рынок восстановится только к середине будущего года, а международный спрос на отели вернется на докризисный уровень не раньше третьего квартала 2021 года. В обозримом будущем аналитики ожидают сокращения бронирований гостиниц из-за неопределенности, усложняющей долгосрочное планирование поездок. Также сократится число деловых поездок, однако спрос на отели в привлекательных для туристов локациях вырастет за счет внутреннего туризма.

Напомним, ранее в CBRE сообщили, что апрель 2020 года стал самым тяжелым месяцем для гостиничной индустрии России. Так, в Москве загрузка отелей в апреле упала на 70 процентных пунктов по сравнению с прошлым годом и составила 8%. При этом наименьшая загрузка (около 5%) была зафиксирована в люксовом сегменте. Доходность на номер в апреле 2020 года по упала на 94% в сравнении с апрелем 2019 года.

В октябре на встрече с бизнес-омбудсменом Москвы Татьяной Минеевой представители столичного отделения "Деловой России" предложили разработать программу заселения мигрантов в гостиницы в случае повторного введения в столице режима самоизоляции из-за ухудшения ситуации с заболеваемостью Covid-19.

"Сейчас в Москве официально находится порядка 1,5 млн трудовых мигрантов. Большая часть занята в сфере услуг и снова окажется перед угрозой потери работы в случае локдауна. Границы закрыты. Родные государства их не принимают, процедура высылки не работает", - заявил председатель комитета по гостиничному бизнесу столичного отделения "Деловой России" Дмитрий Шлопак. Тогда он отметил, что мигранты могут занять примерно 100 тыс. номеров в московских отелях, а при средней цене проживания в 25 тыс. рублей за номер в месяц объем субсидий отельерам из бюджета составит 2,5 млрд рублей ежемесячно. Эти выплаты предлагалось направить на обслуживание кредитов и зарплаты сотрудникам.