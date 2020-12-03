Moscow-Live / Николай Будишевский С 1 июля 2021 года тарифы на коммунальные услуги в Москве вырастут на 4,6%

Moscow-Live / Николай Будишевский

Коммунальные услуги в Москве подорожают в среднем на 4,6% с 1 июля 2021 года. Соответствующее распоряжение подписал мэр Москвы Сергей Собянин.

"Предельные индексы изменения размера вносимой гражданами платы за коммунальные услуги в городе Москве... с 1 июля по 31 декабря 2021 года - 4,6%", - приводит фрагмент распоряжения РИА "Новости".

Напомним, к коммунальным услугам относятся холодное и горячее водоснабжение, водоотведение, отопление, электроснабжение и газоснабжение.

На прошлой неделе стало известно, что с 1 января 2021 года в Москве будут проиндексированы цены, ставки и тарифы на жилищные услуги. Так, ставка платы за пользование жилым помещением для нанимателей государственного жилищного фонда вырастет на 3,5%, а ставка платы за содержание жилого помещения - на 4,6%. Минимальный размер взноса на капитальный ремонт повысят на 3,5%.

На днях группа депутатов и сенаторов внесла в Госдуму законопроект, который предлагает установить общероссийскую норму, позволяющую жителям новостроек в течение пяти лет после ввода дома в эксплуатацию не платить взносы на капремонт.

"Предлагается уравнять права граждан разных субъектов Российской Федерации по оплате взносов на капитальный ремонт, а именно внести изменения в часть 2 статьи 169 и часть 5.1 статьи 170 Жилищного кодекса, которые позволят собственникам новостроек не уплачивать взносы на капитальный ремонт в течение 5 лет после сдачи дома в эксплуатацию", - говорится в пояснительной записке к законопроекту.

В ней также отмечается, что сейчас власти регионов могут сами устанавливать сроки освобождения от уплаты взносов для жителей новостроек. Депутаты предлагают изменить эту практику и внести единую норму в федеральное законодательство.