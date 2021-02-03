Банк "Дом.РФ" одобрил выдачу кредитов на 600 млн рублей в рамках запущенной 1 декабря прошлого года программы льготной ипотеки на частные дома по ставке от 6,1%, передает ТАСС со ссылкой на пресс-службу банка.

Напомним, первоначальный взнос в рамках программы должен составлять не менее 20% стоимости дома. Ипотечные кредиты выдаются на срок до 20 лет, а их предельная сумма составляет 12 млн рублей в Москве, Санкт-Петербурге, Московской и Ленинградской областях и 6 млн рублей в других регионах. Взять такую ипотеку могут семьи, в которых возраст одного из заемщиков не превышает 36 лет и есть как минимум один ребенок не старше 19 лет, а минимальная ставка доступна для заемщиков, подтверждающих доходы и занятость дистанционно - с помощью выписки из Пенсионного фонда РФ, а также для зарплатных клиентов банка.

Льготную ипотеку можно оформить на строящийся индивидуальный жилой дом, а также на завершенный дом от застройщика. Если заемщик строит дом самостоятельно, то для получения кредита у него должны быть юридически оформлены отношения с подрядчиком.

"Мы поставили перед собой задачу обеспечить доступность загородного строительства. Это важно не только с социальной точки зрения, но и для развития строительной отрасли в целом и для выполнения показателей в рамках национального проекта "Жилье и городская среда", - отметил директор ипотечного бизнеса банка "Дом.РФ" Игорь Ларин.

Ожидается, что в рамках пилотной программы, которая будет действовать до 30 июня 2021 года, может быть выдано кредитов на 2,2 млрд рублей.

"В стране огромный потенциал для роста спроса на индивидуальные дома - более 23 млн семей хотели бы переехать из квартиры в индивидуальное жилье. При этом реально готовы перебраться в частный дом в перспективе трех лет и считают, что располагают достаточными для этого средствами, по данным опроса, всего лишь 1,4 млн семей. Главная причина такого разрыва - низкое распространение ипотеки в секторе. Решить эту задачу мы сможем за счет развития районов комплексной застройки, где индивидуальные дома будут обеспечены современной, качественной инфраструктурой. Тогда банки охотнее станут выдавать кредиты на индивидуальное жилье, и ставки по ипотеке в сегменте снизятся", - отмечал ранее генеральный директор госкомпании "Дом.РФ" Виталий Мутко.