В 2021 году в Москве планируется достроить 58 домов для обманутых дольщиков, а полностью решить проблему дольщиков мэрия намерена в течение двух лет. Об этом заявил 3 февраля заммэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Андрей Бочкарев.

"Несмотря на пандемию коронавируса, работа с обманутыми дольщиками активно ведется. Наша задача - не просто восстановить права уже пострадавших граждан, но и не допустить появления новых", - отметил Бочкарев (цитата по "Интерфаксу" ).

Чиновник добавил, что комплексная работа властей с инвесторами и девелоперами приводит к сокращению ожидающих квартир обманутых дольщиков постоянно. "Перед стоит задача в течение двух лет вопрос обманутых дольщиков в городе полностью решить", - подчеркнул Бочкарев.

Напомним, в середине января в Москомстройинвесте сообщили , что в 2020 году в Москве был установлен рекорд по объему ввода проблемного жилья. "За прошедший 2020 год в Москве нам удалось достроить рекордное количество жилья в проблемных объектах - 386 тысяч кв. метров недвижимости, что в 2,5 раза выше показателей 2019 года. В 2020 году разрешения на ввод получили 34 корпуса в восьми объектах "Дорожной карты" таких как: ЖК "Царицыно", ЖК "Спортивный квартал", ЖК "Марьино град", ЖК "SkyHouse", ЖК "Борисоглебское", ЖК "Спор Таун", дом на Нагорной улице и дом в Новых Черемушках. В них квартирами обеспечены 2892 пострадавших дольщика", - отметила глава ведомства Анастасия Пятова.

По ее словам, такого уровня ввода проблемных жилых комплексов удалось добиться впервые за последние 10 лет. Так, в 2019 году был обеспечен ввод 153 тыс. квадратных метров жилья, а квартиры получили 1676 дольщиков. Всего же с 2011 года в Москве было введено в эксплуатацию более 1,63 млн квадратных метров жилья в проблемных объектах.

В декабре прошлого года вице-премьер Марат Хуснуллин заявил , что на решение проблем обманутых дольщиков в России требуется выделить еще 250-300 млрд рублей, тогда как в бюджете на эти цели заложено в несколько раз меньше средств. "На ближайшие три года с учетом дефицита финансирования у нас пока заложено 54 млрд рублей, а цена программы по стране - еще около 250-300 млрд рублей", - сказал Хуснуллин.

При этом вице-премьер отметил, что к имеющимся проблемным объектам периодически добавляются новые.