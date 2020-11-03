archsovet.msk.ru Архсовет Москвы отправил на доработку проект застройки территории часового завода "Слава"

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Архсовет Москвы отклонил и отправил на доработку архитектурно-функциональную концепцию первой очереди строительства многофункционального комплекса (МФК) на месте снесенного часового завода Слава на Ленинградском проспекте.

"Очень важное место. Проект будет очевидно публично-резонансный. Поступило новое предложение. Мнение по нему разделилось между критическим и очень критическим. Мы вправе ожидать более интересных авторских решений. Это было бы хорошее место для конкурса. Проект нужно доработать и рассмотреть повторно", - заявил главный архитектор Москвы Сергей Кузнецов (цитата по "Интерфаксу").

Среди прочего члены совета раскритиковали предложенный генплан и плотность застройки, а также жесткое деление пространства на частное и общественное. Помимо этого, Архсовет не устроили фасады зданий, их материалы и членение. Наконец, нарекания вызвала и транспортная схема на территории предполагаемого комплекса.

Разработкой проекта застройки территории рядом с Белорусским вокзалом занималось архитектурное бюро Dyer. По замыслу авторов, первая очередь МФК будет состоять из трех зданий высотой от 8 до 17 этажей, объединенных единым подземным уровнем с автостоянкой на 250 машино-мест. Общая площадь объекта составит более 46 тыс. квадратных метров. По словам главы авторского коллектива Филипа Болла, проект предусматривал ограничение по высоте в 75 метров, но архитекторы "из уважения к окружающей застройке" пока ограничились 66 метрами.

"Мне кажется, что решения второго и третьего корпусов можно было доработать. Сейчас мы видим простое заимствование и повторяемость. Архитектура там уже переходит на другой язык, который уже не очень сочетается с застройкой Ленинградского проспекта. Если мы имеем дело со стеклом на крыше, своеобразными кристаллами, то надо помнить, что это немного самообман, что в итоге там будет видна техническая часть. Может быть, пешеходам этого не будет видно, но это будет считываться. Я бы еще раз посмотрел на фасады и поискал бы более точные высказывания", - поделился своим мнением о проекте руководитель архитектурного бюро "Цимайло Ляшенко и Партнеры" Николай Ляшенко.

"Необходимо провести серьезную работу над проектом. Архитектура, посадка зданий, общественные пространства вызывают вопросы. В этом месте хотелось бы увидеть более яркие авторские решения. И после доработки концепции, надеюсь, мы увидим новые интересные варианты", - отметил Кузнецов.

Напомним, завод "Слава" был снесен в 2008-2011 годах. Изначально многофункциональный комплекс на месте часового завода хотел строить банк "Глобэкс", который в 2003 году скупил акции завода. План предусматривал строительство 480 тыс. квадратных метров недвижимости, включая офисы, гостиницу на 500 номеров, апартаменты и торговые помещения. Во время кризиса 2008 года "Глобэкс" столкнулся с финансовыми сложностями, его санацией занялся ВЭБ, который получил все проекты банка в сфере недвижимости, включая "Славу" и комплекс "Новинский пассаж".

С тех пор новый владелец неоднократно менял концепцию проекта на месте часового завода и партнеров. Так, в 2015 году ВЭБ подписал соглашение с китайской China Communications Construction Company о совместной застройке территории завода. Китайская компания должна была организовать поставки оборудования и строительных материалов. В 2017 году ВЭБ вел переговоры гостиничным оператором Marriott International об управлении гостиничной частью проекта - речь шла об открытии отелей под брендами Aloft и Four Points by Sheraton.

В марте этого года стало известно, что на месте завода "Слава" будет возведен одноименный многофункциональный комплекс общей площадью 300 тыс. квадратных метров, включающий жилую и офисную части. Тогда же сообщалось, что партнером проекта станет девелоперская компания MR Group, а консультантом - госкомпания "Дом.РФ". Проект планируется реализовать в четыре очереди, ввод последней из которых намечен на 2025 год.