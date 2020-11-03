Мосгостройнадзор провел проверки свыше 1,1 тыс. строек в Москве на предмет соблюдения мер по профилактике распространения коронавируса и выявил нарушения на 187 объектах.

"Среди основных нарушений: отсутствие запаса средств индивидуальной защиты (маски, перчатки), контейнеров для использованных масок, а также неиспользование рабочими средств индивидуальной защиты", - сообщили в ведомстве. При этом в сообщении отмечается, что грубых нарушений, требующих приостановки работ, проверяющие не обнаружили, передает РИА "Новости".

Напомним, рекомендации Роспотребнадзора предписывают организаторам строительства ежедневно перед началом рабочей смены проводить бесконтактную термометрию сотрудников. Также стройплощадки должны быть обеспечены кожными антисептиками для обработки рук, установленными в доступных местах, включая туалетные комнаты, а рабочие должны соблюдать правила личной гигиены.

Помимо этого, застройщики обязаны обеспечить персонал респираторами и перчатками для проведения дезинфекции и защитными медицинскими масками. Профилактическую дезинфекцию необходимо проводить в основных и вспомогательных помещениях два раза в день, дверные ручки следует обрабатывать каждый час, а санитарные узлы - трижды в день. Наконец, в помещениях с массовым скоплением людей следует ежедневно проводить обеззараживание воздуха при помощи ультрафиолетовых бактерицидных облучателей, а очные собрания в штабах строительства проводить по видеосвязи. В Роспотребнадзоре также требуют обеспечивать рабочих привозной пищей, чтобы не допустить выход за пределы строительных городков.

Ранее стало известно, что Минстрой подготовил описание мер безопасности на строительных площадках, введение которых позволит не останавливать стройки в случае второй волны эпидемии коронавируса. Об этом сообщил замглавы Минстроя Никита Стасишин. "Мы разработали ряд мер безопасности на строительных площадках, которые будут применены в случае второй волны. Поэтому могу сказать, если это произойдет, стройки останавливаться не будут", - сказал он.