Разработкой документации для строительства новой штаб-квартиры ОАО РЖД и жилья на месте Рижского грузового двора (РГД) займется дочернее предприятие РЖД "Новый квартал". Об этом пишет газета "Коммерсант" со ссылкой на презентации финмодели проекта, подготовленной его куратором - заместителем гендиректора РЖД и экс-главой "Дом.РФ" Александром Плутником.

Речь идет о застройке участка, расположенного в районе Марьина Роща, на пересечении ТТК и Проспекта Мира. С запада он ограничен 4-й улицей Марьиной Рощи, а с севера - Рижским направлением железной дороги. Площадь территории застройки составляет 20,6 гектара. В декабре прошлого года сообщалось, что разработкой проекта застройки Рижского грузового двора займется японская компания Nikken Sekkei.

Из новых материалов следует, что входящие в ОАО РЖД компании выдадут "Новому кварталу" заем на 4,6 млрд рублей, и компания приступит к проектированию в январе 2021 года, а стройка начнется в 2022 году. Предполагается, что на территории РГД возведут 708 тыс. квадратных метров недвижимости, включая 457 тыс. квадратных метров офисов и 251 тыс. квадратных метров жилья. Объем финансирования проекта сейчас оценивается в 127 млрд рублей. Эти средства в РЖД планируют привлечь за счет продажи коммерческих площадей в новых зданиях (30,9 млрд рублей), банковского проектного финансирования (78,3 млрд рублей под 8% годовых до 2039 года) и продажи девелоперам площадок РГД, где предусмотрено строительство жилья.

В презентации также указано, что площадь штаб-квартиры РЖД составит 218 тыс. квадратных метров. Еще 123 тыс. квадратных метров компания намерена сдавать, а 114 тыс. - продать в 2022 году. По оценке управляющего партнера ILM Андрея Лукашева, по текущим ценам продажа помещений принесет РЖД 22,8 млрд рублей. Поступления от сдачи офисов в аренду в РЖД оценивают в 68 млрд рублей за 15 лет.

Что же касается жилья, то по оценке партнера Colliers International Владимира Сергунина, продажа площадок девелоперам может принести 5-6 млрд рублей. Выручка от продажи будущих квартир принесет застройщикам 45-50 млрд рублей, считает директор по развитию ГК "Гранель" Андрей Носов, который подтвердил интерес компании к этому проекту.

В РЖД сообщили, что в новой штаб-квартире будет размещено 10 тыс. сотрудников. Сейчас компании принадлежит 60 объектов в Москве площадью 360 тыс. квадратных метров, и после переезда высвобождаемые площади планируется продать. В компании также подчеркнули, что реализация проекта не потребует отвлечения средств ОАО РЖД.