Фонд борьбы с коррупцией (ФБК) обнародовал второе расследование, подготовленное в рамках поездки основателя ФБК Алексея Навального по Сибири в преддверии сентябрьских выборов. Это расследование посвящено деятельности томских депутатов, представляющих "Единую Россию" и контролирующих в Томске практически все коммунальное хозяйство. Отметим, что после вылета из Томска Навальному стало плохо: с 20 августа оппозиционер находится в коме. Накануне власти Германии, куда Навального доставили вскоре после инцидента, официально объявили, что политик был отравлен веществом нервно-паралитического действия из группы "Новичок".

Электричество

Одним из фигурантов томского расследования ФБК стал депутат Законодательной думы Томской области и глава регионального отделения "Единой России" Владимир Резников. Ранее он был директором филиала муниципального унитарного предприятия, управлявшего энергосетями Томска, а теперь является собственником и руководителем ООО "Горсети", которое пришло на смену унитарному предприятию.

В расследовании говорится, что партнером Резникова по этому бизнесу является его сын Максим, который сейчас переизбирается на новый срок в Городскую думу Томска, где Максим Резников возглавляет комитет городского хозяйства. Кроме того, 10% в "Горсетях" принадлежит Елене Телковой - заместителю Максима Резникова в этом комитете.

"Как именно зарабатывают наши депутаты-коммунальщики? Схема следующая. Мы упрощаем, но смысл такой. Та цифра, которую вы видите а своей квитанции, - это тариф за киловатт*час электрической энергии. Формируется он из нескольких составляющих, но примерно 40% это суммы - оплата за пользование городскими электросетями. То есть за то, что энергию по проводам передают вам домой. Чем эффективнее будет работать компания, передающая электроэнергию, тем меньше вы заплатите за ее передачу", - отмечают авторы расследования.

Однако эффективность работы ООО "Горсети" вызывает сомнения. Так, компания в 2017 году потратила около 4,4 млн рублей на ремонт системы видеонаблюдения, а ранее заплатила 1,36 млн рублей за установку пожарной сигнализации. Поставщиком в обоих случаях было ООО "Системкомплекс", принадлежащее еще одному сыну Владимира Резникова Игорю. Кроме того, 8 млн рублей "Горсети" потратили на покупку питьевой воды у фирмы, которой владеет внук Владимира Резникова, а 2,4 млн - на аренду представительских автомобиле: эту услугу оказала компания Галины Ясюк, которая работает в "Горсетях" начальницей столовой.

"За все электричество жители Томска платят депутатам Резниковым. Трамваи, уличные фонари, светофоры - все это контролируют Резниковы, и на всем этом они наживаются. Пользуетесь интернетом дома? Один из крупнейших провайдеров принадлежит Резникову. Камеры видеонаблюдения на домах? Их устанавливает фирма Резникова. Есть еще парикмахерские, гостиница, и даже бутилированная вода "Юнона" в магазине - ее тоже делает и продает семейство Резниковых. Томское производство водки - и оно принадлежит Резниковым", - говорится в публикации.

За последние три года доход членов семьи Резников, которые обязаны подавать декларации, составил 226 млн рублей. По данным ФБК Максим Резников владеет участком, площадью 1000 квадратных метров, на котором построен четырехэтажный дом площадью 300 квадратных метров. Владимиру Резникову принадлежит трехэтажный 510-метровый дом. Он стоит на участке фактической площадью около 7 тыс. квадратных метров.

Вода

Вторая часть томского расследования ФБК посвящена депутату Городской думы Томска Кириллу Новожилову. Так, предприятие "Томскводоканал" уже несколько лет принадлежит зарегистрированной в Чехии компании, которой владеет сестра Новожилова Дарья Токминина. Кроме того, сам Новожилов владеет "Томский расчетный центр", который собирает платежи за коммунальные услуги.

"Новожилов управляет водоканалом точно так же, как это делает его коллега-единоросс в "Горсетях". Занимая монопольное положение на рынке, он знает, что вам придется оплачивать всё, что они смогут запихнуть в тариф. И поэтому самые крупные подряды водоканала достаются ему самому и его родственникам. Предприимчивая семья делает прокладку труб, ремонт, строительство, проектирование насосных станций и даже очистку канализационных вод. Услуги родни обходятся недешево. Именно поэтому тарифы на воду в Томске выросли почти в два раза за последние 5 лет", - говорится в расследовании.

Управляющая компания

Наконец, в ФБК обратили внимание на крупную управляющую компанию (УК) Томска. Речь идет об УК "Жилище". Ранее в Томске существовала муниципальная УК с таким названием, а ее наемным директором был депутат-единоросс Сергей Панасюк. Параллельно с этим, будучи заместителем мэра Томска по ЖКХ, он создал коммерческую компанию с таким же названием, и постепенно обслуживание домов перевели на нее. Сейчас эта фирма принадлежит жене Панасюка. Также в ФБК указали на связь томской УК с Артемом Чайкой (сын бывшего генпрокурора Юрия Чайки). Судя по открытым данным, доля в УК "Жилище" принадлежит тете жены Артема Чайки Елене Карпенко. При этом офис УК зарегистрирован в том же доме где живут Сергей Панасюк с женой и родственница Артема Чайки.

"Сергей Панасюк - депутат и директор государственной компании "ТомскРТС". Она занимается сбытом тепловой и энергии и обслуживает тепловые сети города Томска. Его жена Елена Панасюк вместе с женой другого бывшего депутата и заместителя мэра Владимира Хана учреждает несколько управляющих компаний. В дело берут и дочь Панасюка, у нее есть еще две управляющие компании, в других районах. Всего 4 конторы и почти 200 домов - это самая большая управляющая компания города. И всем этим под разными вывесками управляют одни и те же люди. Жены чиновников. И... семья бывшего генпрокурора Чайки", - говорится в публикации.

В ФБК подчеркнули, что все упомянутые в расследовании депутаты входят в комитет Городской думы Томска по городскому хозяйству. "Там в буквальном смысле сидят люди, у которых нет другой цели, кроме как повысить тарифы для горожан. Это даже не конфликт интересов, это узаконенная мафия", - считают в Фонде.

Как и в прошлый раз Навальный и его коллеги призывают жителей Томска не отдавать свои голоса на выборах перечисленным единороссам и другим кандидатам в горсовет от этой партии. Вместо этого избирателям рекомендуется поддержать альтернативных кандидатов в рамках проекта "Умное голосование".