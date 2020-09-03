Холдинг Alphabet, владеющий компанией Google, представил проект нового кампуса, который планируется построить в городе Маунтин-Вью (штат Калифорния), где расположена штаб-квартира Google.

Как сообщает CNBC, проект под названием Middlefield Park, подготовленный в сотрудничестве с австралийским девелопером LendLease, предусматривает строительство на площади в 16,2 гектара. На этой территории планируется возвести офисные и жилые здания, магазины, а также создать общественные пространства. В частности, запланировано строительство 123,5 тыс. квадратных метров офисов и до 1850 квартир в шести жилых домах. Около 20% квартир компания рассчитывает выделить по программе доступного жилья, пишет VC.ru.

Middlefield Park Master Plan creates a neighborhood in the center of sprawling office park - providing much needed and ambitious mix of public space and housing in Mountain View. @Google @Lendlease @SERAarchitects @HASSELL_Studio & Kristen Hall City Design https://t.co/L6feM1y0aa pic.twitter.com/fMrsNydtAw— CMG (@CMGLandArch) September 3, 2020

В случае реализации проекта Google будет владеть кампусом, но предоставит свободный доступ на территорию общественных пространств, включая парки и спортивный центр.

"Одна из идей - создать район, в котором необходимые услуги и пространства находятся в нескольких минутах ходьбы от места жительства и работы", - отметил директор по недвижимости Google Майкл Тимофф.

Напомним, летом прошлого года Google объявила, что в течение 10 лет намерена вложить 1 млрд долларов в строительство нового жилья в окрестностях залива Сан-Франциско (штат Калифорния).

Глава Alphabet Сундар Пичаи тогда отмечал, что Google является одним из крупнейших работодателей в районе, для которого нехватка доступного жилья становится все более острой проблемой. Для ее решения компания планирует изменить назначение принадлежащих ей земель стоимостью 750 млн долларов с офисного и коммерческого строительства на жилое. Этот шаг должен привести к появлению в окрестностях залива Сан-Франциско 15 тыс. новых домов для семей с разным уровнем дохода. Еще 250 млн долларов Google направит на создание инвестиционного фонда, который поможет девелоперам построить еще 5 тыс. новых домов. Наконец, компания продолжит сотрудничать с местными властями, чтобы помочь застройщикам в возведении недорогого жилья.

В этом году цены на недвижимость в Сан-Франциско начали падать на фоне пандемии коронавируса. Так, в окрестностях штаб-квартиры Google, средняя арендная плата упала более чем на 15%.