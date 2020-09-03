kempinski.com Арбитражный суд Краснодарского края признал банкротом ООО "Инвестгрупп-отель", на балансе которого находится пятизвездочный Kempinski Grand Hotel в Геленджике, и открыл конкурсное производство

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Арбитражный суд Краснодарского края признал банкротом ООО "Инвестгрупп-отель", на балансе которого находится пятизвездочный Kempinski Grand Hotel в Геленджике, и открыл конкурсное производство.

Как напоминает "Коммерсант", речь идет об отеле на 379 номеров, строительство которого в 2007 году инициировал экс-президент ВАО "Интурист" Аббас Алиев. Инвестором выступало подконтрольное ему ООО "Отель девелопмент", а кредитором - ВЭБ.РФ, однако с возвращением кредитных средств возникли проблемы и в 2016 году Арбитражный суд Москвы постановил взыскать со структур бизнеса в пользу ВЭБ.РФ 2 млрд рублей. Всего в реестр кредиторов "Инвестгрупп-отель" сейчас включены требования на 10,7 млрд рублей.

В ВЭБ.РФ сообщили, что госкомпания заинтересована в сохранении отеля за собой объекта и его дальнейшем развитии. Так, представитель ВЭБ.РФ отметил, что Kempinski Grand Hotel имеет удачное расположение и хороший потенциал с точки зрения роста инвестиционной привлекательности и развития инфраструктуры Геленджика. В ВЭБ.РФ добавили, что закон о банкротстве позволяет госкомпании сохранить.

Однако юристы считают, что сделать это будет трудно. По словам руководителя проектов "Яковлев и партнеры" Денис Крауялиса, после введения конкурсного производства все имущество должно быть продано с торгов, а конкурсная масса распределена в соответствии с реестром кредиторов. В свою очередь руководитель направления коммерческих споров фирмы "Рустам Курмаев и партнеры" Василий Малинин уточнил, что если отель находится в залоге у ВЭБ.РФ, то госкорпорация сможет сохранить его за собой в случае признания несостоявшимися повторных торгов.

По оценке партнера Cushman & Wakefield Марины Смирновой, Kempinski Grand Hotel можно продать за 2,5-4 млрд рублей. При этом она отметила, что отель "нуждается в обновлении концепции, которую необходимо создавать с учетом высокой конкуренции со стороны Сочи". Источник издания на рынке недвижимости заявили, что интерес к проекту есть у семьи главы Минпромторга Дениса Мантурова (тезки его родителей являются совладельцами компании, которая контролировала пансионат "Приморье" в Геленджике). Другой собеседник издания назвал интересантом холдинг "Синдика" Арсена Канокова. Президент холдинга Олег Эскиндаров подтвердил интерес к покупке Kempinski Grand Hotel уточнив, что решение будет зависеть от предложенных ВЭБ.РФ условий продажи отеля.