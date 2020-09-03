Moscow-Live.ru / Михаил Незговоров Площадь строящегося жилья в России выросла впервые с июня 2019 года

Moscow-Live.ru / Михаил Незговоров

В августе площадь строящегося в России многоквартирного жилья составила 98,9 млн квадратных метров, увеличившись за месяц на 179 тыс. квадратных метров. Рост этого показателя был зафиксирован впервые с июня 2019 года, когда в России в преддверии перехода отрасли долевого строительства на проектное финансирование строилось 123,4 млн квадратных метров жилья, передает "Интерфакс".

"В настоящий момент мы видим стабилизацию объема многоквартирного строительства в стране в районе 99-100 млн квадратных метров. На этом уровне он находится с марта текущего года, причем весной и летом значимого снижения не наблюдалось. Это значит, что ограничительные меры по борьбе с пандемией коронавируса не оказали существенного влияния на объемы строительства, а небольшой рост в августе свидетельствует о восстановлении отрасли", - заявил замруководителя Аналитического центра госкомпании "Дом.РФ" Никита Белоусов.

Лидером по приросту строящегося жилья в августе стала Москва (+161 тыс. квадратных метров). Далее идут Московская (+156 тыс. квадратных метров) и Тюменская (+151 тыс. квадратных метров) области. При этом в ряде регионов в августе объемы строительства сократились. Наибольшее снижение зафиксировано в Санкт-Петербурге, где площадь строящегося жилья уменьшилась на 192 тыс. квадратных метров. Снижение также отмечено в Красноярском крае, Новосибирской и Тульских областях, пишет РБК.

Напомним, на днях сообщалось, что Санкт-Петербург сейчас является лидером среди субъектов РФ по объему строящегося жилья на душу населения. Всего в Санкт-Петербурге сейчас строится около 11,2 млн квадратных метров многоквартирных домов. Таким образом, на одного жителя города приходится 2,2 квадратного метра.

В топ-5 рейтинга кроме Санкт-Петербурга вошли Ленинградская, Тюменская и Рязанская области, а также Краснодарский край (1,4-1,5 квадратного метра на человека). Москва по объемам строительства на душу населения занимает седьмое место с показателем 1,25 квадратного метра на человека. В среднем по всем регионам показатель строительства жилья на душу населения составляет всего лишь 0,67 квадратного метра.