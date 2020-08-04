Kingan77 / DepositPhotos В Нижегородской области запретили использовать сайдинг для ремонта учреждений культуры, чтобы не нарушать исторический облик

Kingan77 / DepositPhotos

Власти Нижегородской области ввели запрет на использование сайдинга при ремонте учреждений культуры. Об этом сообщили изданию "Подъём" в пресс-службе правительства региона, уточнив, что приказ был подписан на прошлой неделе.

"Согласно документу, ремонт в государственных учреждениях, подведомственных региональному министерству культуры, должен проводиться без использования материалов, нарушающих уникальную архитектуру и самобытность территории. В числе таких материалов - сайдинг", - говорится в сообщении.

В пресс-службе правительства уточнили, что такое решение было принято из соображений пожарной безопасности. Кроме того, приказ направлен на сохранение исторического облика территорий.

Отметим, что "реставрация" исторических зданий с использованием сайдинга не раз приводила к печальным последствиям. Например, в 2017 году в селе Хыркасы в Чувашии отреставрировали деревянный Храм Рождества Христова, построенный в 1900-м году. Старые купола поменяли на новые, другой формы, заменили деревянные окна на пластиковые стеклопакеты, поменяли крышу и обшили весь храм синим сайдингом.