В Нижегородской области запретили использовать сайдинг для ремонта учреждений культуры, чтобы не нарушать исторический облик

Власти Нижегородской области ввели запрет на использование сайдинга при ремонте учреждений культуры. Об этом сообщили изданию "Подъём" в пресс-службе правительства региона, уточнив, что приказ был подписан на прошлой неделе.
"Согласно документу, ремонт в государственных учреждениях, подведомственных региональному министерству культуры, должен проводиться без использования материалов, нарушающих уникальную архитектуру и самобытность территории. В числе таких материалов - сайдинг", - говорится в сообщении.
В пресс-службе правительства уточнили, что такое решение было принято из соображений пожарной безопасности. Кроме того, приказ направлен на сохранение исторического облика территорий.
Отметим, что "реставрация" исторических зданий с использованием сайдинга не раз приводила к печальным последствиям. Например, в 2017 году в селе Хыркасы в Чувашии отреставрировали деревянный Храм Рождества Христова, построенный в 1900-м году. Старые купола поменяли на новые, другой формы, заменили деревянные окна на пластиковые стеклопакеты, поменяли крышу и обшили весь храм синим сайдингом.
Знатная реконструкция в Чувашии. Фотография Юрия Алексеева pic.twitter.com/pHm50K7Jd5— Антон Божко (@tohasss) October 29, 2018