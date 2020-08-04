Мещаниново подворье, расположенное у Красной площади, купила компания "Первый"

Банк "Траст" нашел покупателя на здание Мещанинова подворья, расположенное в Ветошном переулке возле Красной площади. Единственную заявку на участие в аукционе по продаже объекта площадью 10,7 тыс. квадратных метров подала компания "Первый", с которой после признания торгов несостоявшимися было решено заключить договор купли-продажи. Кроме Мещанинова подворья в лот также вошла парковка на Ильинке площадью почти 12 тыс. квадратных метров. Стоимость продажи составила изначальные 2,58 млрд рублей.

Мещаниново подворье, или торговое подворье купцов Мещаниновых, Гаврилова и Бубновых, было построено в конце XVIII века и достраивалось вплоть до 1880-х гг. Здание является памятником культурного и исторического наследия. Ранее этот объект принадлежал группе "Сафмар", которая использовала его под офис. В 2017 году вместе с рядом другими активов группы подворье передали Фонду консолидации банковского сектора Центробанка в счет долгов "Бинбанка и Рост-банка". После этого здание перешло банку "Траст", который в прошлом году попытался продать объект, но желающих купить его тогда не нашлось. В апреле здание снова выставили на продажу.

По данным ЕГРЮЛ, компания "Первый" принадлежит Евгению, Алле и Галине Ракшиным. Это совладельцы одного из крупнейших сибирских ритейлеров - "Мария-Ра", который управляет 1182 одноименными магазинами в Новосибирской, Томской, Кемеровской областях, а также в Республике Алтай и Алтайском крае. Александр Ракшин несколько раз попадал в рейтинг богатейших россиян журнала Forbes. Так, в 2015 году он занял в этом рейтинге 164-е место с состоянием в 500 млн долларов, пишут "Ведомости".

По словам управляющего партнера ILM Андрея Лукашева считает, что здание было продано по рыночной цене. В свою очередь директор департамента рынков капитала Cushman & Wakefield Алан Балоев, отметил, что здание Мещанинова подворья требует дополнительных затрат на реновацию или реконструкцию, и не все компании могут себе сегодня позволить такие затраты. Как именно новые владельцы будут использовать этот объект, неизвестно. По мнению Балоева, там можно сохранить офисы, которые будут пользоваться большим спросом. Однако Лукашев считает, что экономически эффективнее сделать там апартаменты с размещением объектов ритейла на первых этажах.

Ранее банк "Траст" продал ряд бывших активов "Сафмара". Так, Теплые торговые ряды на Ильинке перешли компании "Интеко" (входит в "Траст"). Их планируется перестроить в элитный жилой комплекс. Дрожжевой завод "Дербеневка" на Дербеневской улице купила группа "Пионер", а компания AF Holding из Баку стала владельцем площадки на Варшавском шоссе, где группа "Сафмар" планировала построить развлекательный парк Universal Studios.

Ракшины за последние годы выкупили ряд объектов в Москве. В частности, они приобрели у структуры "Ростелекома" здание Центрального телеграфа площадью 12 тыс. квадратных метров, а у фонда VTBC-Ashmore Real Estate Partners - офисно-складской комплекс на 21 тыс. квадратных метров на улице 8-го Марта.