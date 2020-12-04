Площадь жилья, которое возводится в России с привлечением денег дольщиков через эскроу-счета, впервые превысила площадь жилья, возводимого по старой схеме. Об этом сообщил 4 декабря гендиректор госкомпании "Дом.РФ" Виталий Мутко.

"Площадь жилья, которое строится через счета эскроу, превысила объем строительства по старым правилам. <...> Из 99,7 млн кв. м 45,9 млн "квадратов" возводится по новой схеме - деньги дольщиков хранятся на специальных счетах в банках", - написал Мутко на своей странице в Instagram (цитата по ТАСС).

Он добавил, что в большинстве регионов уже более 50% проектов жилья реализуется по новой схеме, а пандемия коронавируса не повлияла на процесс перехода на эскроу-счета, благодаря господдержке отрасли.

"Уже почти полтора года новые проекты запускаются исключительно с использованием счетов эскроу и проектным финансированием, это снизило риски дольщиков и повысило гарантии своевременного завершения строительства жилых домов", - привели слова Мутко в пресс-службе "Дом".РФ.

Напомним, в рамках реформы сферы долевого строительства с 1 июля 2019 года при покупке квартиры в новостройке и заключении договора долевого участия дольщик передает деньги не застройщику, а банку, и финансовая организация блокирует эти средства на эскроу-счете девелопера до окончания строительства. Застройщик может получить эти деньги только после сдачи дома, а средства на строительство жилья девелоперы должны получать в рамках проектного финансирования в виде банковских кредитов.

В июле этого года сообщалось, что переход отрасли долевого строительства на эскроу-счета и проектное финансирование, привел к уходу со столичного рынка почти 70% мелких и средних застройщиков.

"В основном это компании с небольшим портфелем проектов. Нам известны случаи, когда девелоперы уже год пытаются получить разрешение на деятельность по эскроу. Для этого им нужно не только изменить финансовую модель работы, что является одним из наиболее сложных моментов, но и предоставить доказательства своей благонадежности и качества реализуемых проектов", - рассказывал заместитель директора департамента новостроек "Инком-Недвижимости" Валерий Кочетков.