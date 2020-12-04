МВД России Замглавы МВД России Игорь Зубов

МВД России

На обеспечение жильем всех нуждающихся сотрудников и пенсионеров МВД необходимо порядка 500 млрд рублей. Об этом заявил в Совете Федерации замглавы МВД России Игорь Зубов.

"На полное обеспечение всех нуждающихся сотрудников и пенсионеров МВД жильем необходимо порядка 500 млрд рублей, из них на выплаты жилищных субсидий уйдет около 440 млрд. Полагаем, если правительство найдет возможность изыскать истребованные НИС (накопительно-ипотечная система) средства и направит их непосредственно на приобретение жилья и выплату субсидий сотрудникам органов внутренних дел, то жилищная проблема в системе МВД будет решена за 2,5 года", - приводит слова Зубова ТАСС.

Он добавил, что сейчас МВД изучает вопрос участия в накопительно-ипотечной системе жилищного обеспечения военнослужащих, которая разрабатывалась и реализуется с учетом статуса военнослужащих и предоставляемых им социальных гарантий, существенно отличающегося от статуса сотрудников органов внутренних дел.

"На сегодня в подразделениях МВД России на учете для предоставления единовременной выплаты для приобретения жилья состоит свыше 91 тыс. сотрудников. Более 29 тыс. человек - пенсионеры, которые состоят на учете как нуждающиеся в получении жилых помещений по договору социального найма", - рассказал Зубов, уточнив, что ведомство подготовило проект закона о совершенствовании социальных гарантий сотрудникам и пенсионерам МВД.

Напомним, на этой неделе вице-премьер Марат Хуснуллин заявил, что на решение проблем обманутых дольщиков в России требуется выделить еще 250-300 млрд рублей, тогда как в бюджете на эти цели заложено в несколько раз меньше средств. "На ближайшие три года с учетом дефицита финансирования у нас пока заложено 54 млрд рублей, а цена программы по стране - еще около 250-300 млрд рублей", - сказал Хуснуллин.

При этом вице-премьер отметил, что к имеющимся проблемным объектам периодически добавляются новые. По словам Хуснуллина, в прошлом году власти помогли 16 тыс. обманутых дольщиков, а по итогам 2020 года этот показатель будет втрое выше (48 тыс. дольщиков). "Это кому определены выплаты и начаты стройки, по которым уже есть понимание по срокам завершения", - уточнил вице-премьер.

Отметим, в июне этого года Хуснуллин сообщил, что для полного решения проблемы обманутых дольщиков в России потребуется выделить 500 млрд рублей.