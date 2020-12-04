daisy-daisy / DepositPhotos Если же клиент игнорировал сообщение, то ему звонили будто бы от лица управляющей компании для проверки совершенных ранее в этом году платежей и убеждали в наличии "долга по квартплате"

daisy-daisy / DepositPhotos

Банк ВТБ зафиксировал новый вид мошенничества, при помощи которого злоумышленники пытаются воровать деньги с банковских карт граждан. Об этом сообщил РБК представитель банка.

Суть новой схемы заключается в том, что мошенники рассылают жертвам по электронной почте фальшивые уведомления о долгах по услугам ЖКХ и просят оплатить их по поддельным ссылкам или предоставить сведения об оплате. Средний размер задолженности, о которой сообщают клиентам банка, составляет 10-20 тыс. рублей.

Если клиент начинал процесс оплаты онлайн и вводил реквизиты своей карты на сайтах, куда вели ссылки из письма, то мошенники получали доступ к его банковскому счету. Если же клиент игнорировал сообщение, то ему звонили будто бы от лица управляющей компании для проверки совершенных ранее в этом году платежей и убеждали в наличии "долга по квартплате". При этом мошенники также пытались выяснить способы оплаты и реквизиты карты, по которой проводился платеж, а затем предлагали совершить "тестовую транзакцию для проверки" и сообщить им код из SMS-сообщения.

В других крупных банках подобные случаи пока не зафиксировали. Об этом сообщили представители "Сбера", "Райффайзенбанка", "Росбанка", а также "Газпромбанка". "В основном клиентам-должникам УК посылают бумажные квитанции или сообщения по электронной почте. Звонки от имени УК с предложениями оформить перерасчет по телефону встречаются крайне редко (но в любом случае, вероятно, такие бывают)", - отметил замначальника департамента защиты информации банка Алексей Плешков.

По словам старшего контент-аналитика "Лаборатории Касперского" Татьяны Щербаковой, мошенничество с вымышленными долгами за ЖКУ не является чем-то новым. "С каждым годом мошеннические схемы становятся сложнее и содержат несколько векторов воздействия. Например, если раньше просто рассылались письма, то теперь за ними следуют и звонки, которые предполагают, что у мошенников есть не только электронный адрес жертв, но и контактный телефон", - рассказала Щербакова.

Согласно данным Центробанка, 83,8% зафиксированных в первой половине 2020 года атак на банковских клиентов осуществлялись с использованием методов социальной инженерии. Всего в январе-июне злоумышленники похитили почти 4 млрд рублей. При этом ранее отмечалось, что из-за пандемии мошенники стали активнее действовать в интернете.