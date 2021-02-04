В "Дом.РФ" спрогнозировали рост стоимости аренды жилья в Москве на 12% к концу года

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Стоимость аренды жилья в Москве в 2021 году может вырасти на 10-12%. С таким прогнозом выступили аналитики арендного подразделения госкомпании "Дом.РФ" .

По данным экспертов, в четвертом квартале 2020 года средняя ставка аренды за однокомнатную квартиру в Москве составила 38,5 тыс. рублей, на 8% меньше, чем в конце 2019 года. Среднее предложение по двухкомнатным квартирам сократилось до 59,4 тыс. рублей (-12%), а по трехкомнатным - до 116,7 тыс. рублей в месяц (-1%). Основными причинами снижения цен стали сокращение спроса из-за массового отъезда иногородних арендаторов в связи с пандемией и появление на рынке освободившихся квартир в бюджетном сегменте. При этом для оставшихся на период самоизоляции в Москве людей, переведенных на удаленную работу, необходимость организации "офиса на дому" существенно повысила требования к арендному жилью.

По словам директора подразделения "Арендное жилье" Дом.РФ Вероники Янушкевич, сейчас для многих арендаторов возможность создания обособленного помещения под домашний офис и в целом комфорт бытовых условий перешли из разряда желательных в категорию обязательных условий. Фактор комфорта арендуемого жилья стал одним из важнейших, наряду со стоимостью аренды и местоположением дома. По ее мнению, по мере отмены ограничений спрос на аренду будет увеличиваться и к концу года ставки на рынке могут в среднем вырасти на 10-12%.

"Мы также видим интерес арендаторов к долгосрочным контрактам, в которых индексация платежа возможна не чаще, чем раз в год, а сумма обговаривается с арендатором заранее. Такая возможность существует в арендных проектах "Дом.РФ", - добавила Янушкевич.

Напомним, в середине января сообщалось , что Минстрой планирует до конца 2021 года внести в Госдуму законопроект о создании условий для формирования рынка частного наемного жилья в стране.

"Законопроект направлен на повышение прозрачности рынка аренды жилой недвижимости, обеспечение защиты прав арендодателей и арендаторов, - сообщили тогда в госкомпании "Дом.РФ". В свою очередь замглавы Минстроя Никита Стасишин рассказал, что мероприятия по развитию рынка арендного жилья включены в паспорт федерального проекта "Жилье". Среди прочего план предусматривает запуск информационной системы учета договоров найма жилья и обеспечение условий для создания жилищного фонда коммерческого использования за счет благоприятного налогового режима. По его мнению, интеграция будущей платформы с системами ФНС позволит упростить процесс начисления и уплаты налогов для собственников сдаваемого в аренду жилья и поможет вывести рынок аренды из серой зоны, что повысит налоговые поступления.