В 2020 году россияне активно ремонтировали жилье из-за перехода на "удаленку"

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В 2020 году свыше 8% семей в России делала ремонт жилья. Об этом свидетельствуют итоги опроса нескольких сотен жителей 78 крупных городов, проведенного компанией "Сбербанк страхование".

"Каждая двенадцатая российская семья в 2020 году сделала ремонт в своей квартире. Чаще других жилье обновляли жители Москвы и Санкт-Петербурга. В среднем по стране такие работы обошлись россиянам в 265 тыс. рублей", - цитирует исследование ТАСС.

Дороже всего ремонт обошелся в Тюмени (354 тыс. рублей), Санкт-Петербурге (327 тыс. рублей), Краснодаре (318 тыс. рублей), Воронеже (295 тыс. рублей) и Москве 292 тыс. рублей. При этом в Москве и Санкт-Петербурге ремонт сделали по 11% семей, показал опрос.

Что же касается основных ремонтных работ, то в 34,3% случаев сделавшие ремонт респонденты отмечали, что красили стены или оклеивали их обоями, в 13% случаев ремонтировали ванные комнаты, в 8,4% - устанавливали пластиковые окна, в 7,1% - обновляли кухню, в 5,7% - делали ремонт потолка, в 5,6% - занимались перепланировкой квартиры и в 5,2% - заменяли входные двери.

84,4% сделавших ремонт семей решили обновить жилье в связи с переходом на удаленную работу из-за пандемии коронавируса и повышением требований к качеству. Еще7,8% респондентов делали ремонт в новой квартире, а 3,5% опрошенных пришлось обновлять жилье после аварий.

Напомним, в январе были опубликованы результаты опроса ВЦИОМ, согласно которым почти 70% россиян хотели бы жить в частном доме .

Опрос показал, что в отдельной квартире проживают 64% россиян, а 28% проживают в доме или в его части. В идеале хотели бы жить в квартире 28%, а в индивидуальном доме (в том числе в коттеджном поселке или в таунхаусе) - 68% опрошенных. Выбор в пользу индивидуального жилья делают чаще всего люди среднего возраста (35-59 лет), в то время как более младшие и старшие возрастные категории считают предпочтительным жильем квартиру.