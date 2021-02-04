В 2021 году в Москве по программе реновации планируется построить свыше 1 млн квадратных метров жилья, а на финансирование программы выделят более 105 млрд рублей. Об этом сообщил "Интерфаксу" глава департамента строительства столицы Рафик Загрутдинов.

"На строительство жилья по программе реновации в этом году будет выделено из городского бюджета 105,3 млрд рублей. Этих денег вполне достаточно, никаких проблем с финансированием программы нет", - сказал Загрутдинов.

Чиновник добавил, что в этом году в Москве уже ввели в эксплуатацию несколько домов, построенных по программе реновации. Речь идет о новостройках в районах Тимирязевский (два дома), Западное Бирюлево, Хорошево-Мневники, Восточное Измайлово и Северное Тушино.

Напомним, программа реновации в Москве была утверждена 1 августа 2017 года после принятия федеральных и городских законов. Эта программа рассчитана на 15 лет: к 2032 году в Москве по ней предполагается расселить 5 174 дома, где проживают около 1 млн человек. Городские власти обещали жителям вошедших в программу домов комфортное, равнозначное жилье с хорошим ремонтом или денежную компенсацию, если новая квартира их не устроит. Однако некоторых жителей сносимых пятиэтажек выселяли насильно в дома сомнительного качества, которые были построены не по программе реновации, а лишь адаптированы к ее требованиям.

Кроме того, московские чиновники не раз заявляли, что дома выше 14 этажей в рамках реновации строить не будут, но в ноябре прошлого года главный архитектор Москвы Сергей Кузнецов признал , что программа реновации допускает строительство высотных домов, а в вынесенных на публичные слушания проектах планировки попавших под реновацию кварталов встречались дома выше 14 этажей (в ряде случаев высотность домов была увеличена после рассмотрения проектов на публичных слушаниях). В октябре 2019 года Марат Хуснуллин, занимавший тогда пост заммэра столицы по вопросам градостроительной политики и строительства, заявил , что строительство небоскребов по программе реновации в отдельных районах Москвы связано с необходимостью быстрее переселить жителей сносимых домов.

В августе 2020 года мэрия Москвы с опозданием обнародовала график переселения горожан и сноса старых домов в рамках программы реновации. Из него следует, что на первом этапе (до 2024 года) новые квартиры получат почти 170 тыс. москвичей, проживающих в 930 старых домах. Во второй этап - с 2025 по 2028 год - планируется начать переселение более 1 630 домов, в которых проживает 330 тыс. человек. Еще около 380 тыс. человек из более чем 1800 домов переедут на третьем этапе, с 2029 до 2032 года.

Сроки переселения будут актуализироваться и могут быть скорректированы зависимости от хода строительства, подбора площадок и реализации пожеланий жителей, высказанных на публичных слушаниях. Также в опубликованном мэрией документе есть 688 домов, для которых сроки переселения еще не определены.