В России прекратил действовать мораторий на штрафы для застройщиков за срыв сроков ввода жилья

Moscow-Live / Михаил Незговоров

С января 2021 года в России прекратил действовать введенный весной прошлого года мораторий на штрафы и пени для застройщиков, которые перенесли сроки ввода жилых домов в эксплуатацию.

Напомним, постановление правительства об отмене штрафов для дольщиков до конца года в связи с пандемией вступило в силу 3 апреля 2020 года. Документ гласил, что в период начисления неустоек не будет включен промежуток времени с 3 апреля до 1 января 2021 года. Тогда же кабмин временно изменил порядок включения строящихся домов в реестр проблемных объектов. По старым правилам объект включали в этот реестр, если застройщик задерживал ввод дома больше чем на полгода, но из-за пандемии внесение объектов в реестр долгостроев отложили до конца 2020 года.

Как отметил вице-премьер Марат Хуснуллин, правительство решило не продлевать действие моратория, так как это грозило риском появления новых обманутых дольщиков, передает ТАСС.

Дольщики могут рассчитывать на компенсацию, если застройщик с задержкой передал квартиру по акту приема-передачи или передаточному акту. Срок, в который застройщик обязан передать квартиры, указывается в договоре долевого участия. Сумма неустойки рассчитывается как 1/150 ставки рефинансирования Банка России (4,25% на 4 января) от суммы договора долевого участия за каждый день просрочки с момента, когда квартира должна была быть передана, и до фактической передачи.

Юристы отмечают, что для взыскания неустойки дольщик должен составить претензию застройщику. В ней нужно указать на просрочку передачи квартиры, период просрочки, рассчитать неустойку и предложить застройщику в добровольном порядке удовлетворить требования. Для получения выплаты дольщику нужен договор долевого участия с документами о его оплате или договор уступки прав, а также соглашение об изменении срока передачи объекта или его стоимости, если оно заключалось, акты осмотра объекта в случае их проведения и акт приема-передачи, если дольщик обращается за неустойкой после передачи квартиры.