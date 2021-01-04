Правительство продлило временный порядок предоставления субсидий на оплату ЖКУ до апреля

Moscow-Live / Михаил Тихонов

Глава правительства Михаил Мишустин подписал постановление о продлении до 1 апреля 2021 года временного порядка предоставления субсидий на оплату услуг ЖКХ. В рамках этого порядка гражданам по-прежнему не придется подавать заявление и документы, чтобы продолжать получать субсидии.

"Обычно субсидии на оплату ЖКУ выдаются гражданам на шесть месяцев. Для продления выплаты на следующие полгода необходимо заново подавать заявление и документы, подтверждающие нуждаемость. Из-за коронавируса ограничение в сроках было снято до 31 декабря, выплата продлевалась автоматически. Теперь эта мера пролонгируется до 1 апреля. То есть граждане, у которых срок предоставления субсидии истекает в период с 1 января по 1 апреля 2021 года, смогут получить господдержку в прежнем размере на последующие шесть месяцев без подачи заявлений и документов", - говорится в сообщении, опубликованном на сайте правительства. Ранее соответствующее поручение дал президент России Владимир Путин.

Изначально временный порядок предоставления субсидий на оплату ЖКУ действовал до октября 2020 года, но затем его продлили до 31 декабря 2020 года, а теперь он будет действовать еще по меньшей мере три месяца.

Право на получение субсидии имеют граждане, у которых ежемесячно на оплату ЖКУ уходит больше определённой доли дохода. Каждый регион устанавливает эту норму самостоятельно. Например, в Москве можно получить субсидию, если расходы на коммунальные услуги превышают 10% совокупного дохода семьи, в Санкт-Петербурге - 14%.

Ранее правительство упростило порядок оформления таких субсидий. С 1 января 2021 года гражданам не нужно предоставлять квитанции и чеки об оплате жилищно-коммунальных услуг, а также справки об отсутствии задолженности. Госорганы будут сами получать эту информацию через систему межведомственного электронного взаимодействия.