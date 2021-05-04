ФАС потребовала от застройщиков объяснить рост цен на жилье

Фотобанк Moscow-Live / Михаил Тихонов

Федеральная антимонопольная служба (ФАС) России обратилась к застройщикам с просьбой представить обоснование причин роста цен на недвижимость за последние несколько лет.

"В целях анализа динамики цен на рынке жилищного строительства и апартаментов, причин роста цен <...> вашей организации необходимо в срок до 30 апреля представить <...> обоснование причин роста цен за 1 кв. м объектов жилого и нежилого назначения (отдельно по каждому виду объектов) с 2019 года по настоящее время", - говорится в оказавшемся в распоряжении ТАСС письме территориального органа ФАС в адрес одного из застройщиков.

Помимо этого, в ФАС потребовали от девелоперов представить сведения о структуре стоимости одного квадратного метра в процентном соотношении, а также экономическое и технологическое обоснование установления различных цен по объектам, находящимся на территории одного района, на одном и том же этапе строительства.

Получение таких писем подтвердили несколько застройщиков. "Контролирующий орган запросил помесячную статистику по росту цен начиная с 2018 года и экономическое обоснование к ним", - сообщил заместитель генерального директора девелоперской компании "Унистрой" Искандер Юсупов. В свою очередь директор по продажам группы компаний "Инград" Константин Тюленев отметил, что ФАС запросила данные не по всему портфелю компании, а выборочно - по отдельным районам и классам жилья.

Напомним, заметный рост цен на новое жилье за последний год практически свел на нет выгоды от программы льготной ипотеки под 6,5% и вызвал беспокойство властей. В начале апреля президент Владимир Путин поручил ФАС проверить обоснованность роста цен на жилье.

"В среднем по России цена выросла на 12%, но наибольшая динамика в Северной Осетии - на 30%, в Орловской области - на 19,7%, в Адыгее - на 19,3%, в Амурской области - 18,6%, в Рязанской области - на 17,6%, еще Дальний Восток подскочил. Конечно, необходимо создание дополнительного предложения на рынке жилищного строительства, но надо посмотреть на эту проблему с точки зрения ФАС", - сказал Путин 8 апреля на совещании с членами правительства.

Позднее глава ФАС Максим Шаскольский сообщил, что территориальные органы ведомства должны предоставить информацию о проверке до 11 мая. Кроме того, ФАС возбудила дело в отношении металлотрейдеров по признакам картельного сговора на рынке металлопроката. По словам главы ведомства, это тоже вносит вклад в рост стоимости строительства.

Эксперты и девелоперы считают, что цены на жилье растут по объективным причинам. Так, по словам вице-президента группы компаний "Гранель" Дмитрия Адушева, рост цен на жилье объясняется подорожанием стройматериалов и импортного оборудования, переходом на систему счетов эскроу, нестабильностью валютного курса, недостаточным объемом предложения, увеличением издержек по оформлению земельных участков, а также удорожанием рабочей силы из-за ее дефицита.