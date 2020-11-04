Доступность жилья в большинстве российских регионов снизилась, а из-за падения реальных располагаемых доходов россияне могут купить меньшую площадь жилья. Об этом говорится в свежем докладе Центробанка о денежно кредитной политике.

"Если в среднем за 2019 год размер среднедушевого годового дохода равнялся стоимости 6,8 квадратного метра жилья на первичном рынке, то в среднем за скользящий год с III квартала 2019 года по II квартал 2020 года значение этого показателя составило 6,2 квадратного метра", - отмечается в докладе.

Наименее доступным во втором квартале этого гола было жилье в Крыму, где на среднедушевой месячный доход можно было приобрести лишь 0,33 квадратного метра жилья. Далее шли Москва (0,36 "квадрата"), Приморский край (0,38), Санкт-Петербург (0,4) и Забайкальский край (0,41). Наиболее доступным было жилье в ЯНАО (1,24 квадратного метра), ХМАО (0,98), Дагестане (0,82), Кабардино-Балкарии (0,8) и на Камчатке (0,76), пишет "Российская газета".

В докладе также говорится о существенном росте охвата населения программами льготной ипотеки и влиянии этих программ на снижение средней ипотечной ставки. При этом в ЦБ считают, что лишь часть льготного кредитования трансформировалась в рост спроса на рынке жилой недвижимости, тогда как другая часть замещала собой кредитование на рыночных условиях. Кроме того, льготная ипотека отчасти забирает на себя потенциальные покупки жилья в будущем.

Аналитики считают, что из-за ограниченного предложения жилья рост объемов льготной ипотеки может поддержать рост цен на жилье, что ограничит положительный эффект от снижения ипотечных ставок.

"На горизонте года ситуация в жилищном строительстве будет во многом зависеть от дальнейших решений в отношении мер государственной поддержки спроса на жилье, а также способности строительной отрасли соразмерно нарастить ввод жилья в эксплуатацию", - считают авторы доклада.

Напомним, в конце октября в Национальном рейтинговом агентстве (НРА) сообщили, что повышению доступности льготной ипотеки 6,5% мешает рост цен на жилье в новостройках. Так, по данным госкомпании "Дом.РФ", россияне, купившие жилье по программе льготной ипотеки до конца августа, сэкономили 11,3% по сравнению с теми, кто взял займы под 8%. В ВТБ отмечали, что при ставке 6,5% заемщики также могут за пять месяцев компенсировать первоначальный взнос, который должен составлять не менее 15% от стоимости жилья. Однако осенью эффект экономии сошел на нет, считают в НРА. Уже к середине октября из-за высокого спроса цены в новостройках Москвы выросли на 10% по сравнению с концом апреля, в Санкт-Петербурге - на 17%, в регионах - в среднем на 7%.