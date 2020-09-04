Moscow-Live.ru / Акишин Вячеслав Правительство подготовило постановление, меняющее порядок принятия Фондом защиты прав дольщиков решений о выплате компенсации и достройке проблемных домов

Moscow-Live.ru / Акишин Вячеслав

Правительство подготовило постановление, меняющее порядок принятия Фондом защиты прав дольщиков решений о выплате компенсации и достройке проблемных домов. Об этом сообщает "Интерфакс" со ссылкой на пресс-службу вице-премьера Марата Хуснуллина.

Ожидается, что новый порядок позволит быстрее подготавливать материалы к заседаниям наблюдательного совета Фонда, что ускорит процесс принятия решений о восстановлении правд дольщиков. Кроме того, новые правила унифицируют расчет стоимости достройки проблемных домов. Это позволит Фонду производить такие расчеты самостоятельно.

"Раньше фонд использовал данные, которые предоставляли привлеченные оценочные компании. Не было единой методики расчета стоимости достройки. Теперь подход расчета унифицирован, благодаря чему Фонд защиты прав дольщиков сможет самостоятельно рассчитывать стоимость достройки, используя данные из отчетов экспертов только в части строительной готовности", - приводятся в заявлении комментарий Хуснуллина.

Как отметили в пресс-службе вице премьера, себестоимость строительства 1 квадратного метра жилья в регионах будет определяться на основе данных Единой информационной системы жилищного строительства (ЕИЖС).

Фонд защиты прав дольщиков был создан в 2017 году по поручению президента. На текущий момент набсовет Фонда принял решение о восстановлении прав более 17 тыс. дольщиков по всей стране. Из них 8 тыс. человек вместо квартир получат денежные компенсации.

В июне этого года Хуснуллин сообщил, что для полного решения проблемы обманутых дольщиков в России потребуется выделить 500 млрд рублей. "Цена проблемы по стране - это 500 млрд рублей, в этом году нам выделили сейчас 30 млрд рублей, у нас есть собственные средства, которые мы собрали с компенсационных фондов, то есть где-то 100-120 млрд рублей для старта у нас есть", - сказал Хуснуллин.

В конце декабря 2019 года бывший гендиректор Фонда защиты прав дольщиков Олег Говорун заявил, что проблема обманутых дольщиков в России будет полностью решена к 2023 году. "С учетом набранных темпов и компетенций, которые мы получили, при взаимодействии с руководителями субъектов всю накопленную проблему мы сможем решить в течение ближайших трех лет. То есть до 2023 года проблема, которая есть на сегодняшний день, будет решена", - сказал он. Тогда же он сообщил, что всего в России насчитывается 200 тыс. обманутых дольщиков и свыше 3 тыс. заброшенных и недостроенных домов.