Moscow-Live.ru / Вячеслав Акишин Минэкономразвития подготовило пакет законопроектов, в которых закрепляется понятие городской агломерации и принципы управления ей

Moscow-Live.ru / Вячеслав Акишин

Минэкономразвития подготовило пакет законопроектов, в которых закрепляется понятие городской агломерации и принципы управления ей. Об этом сообщается на сайте ведомства.

Пакет включает законопроект "О городских агломерациях" и два законопроекта с поправками в Гражданский кодекс РФ и смежные законы. "Закрепляется понятие городской агломерации, критерии ее формирования, полномочия органов публичной власти в сфере развития агломераций, институты управления их развитием. Предусмотренная законопроектом модель управления городскими агломерациями основана на создании механизмов межмуниципального сотрудничества с закреплением координирующей роли регионов и полномочий Российской Федерации по оказанию государственной поддержки развитию городских агломераций", - говорится в сообщении.

Базовый законопроект предусматривает заключение межмуниципальных соглашений о совместном решении ряда вопросов местного значения и учреждение межмуниципальных хозяйственных организаций. Сопутствующие законопроекты конкретизируют положения о порядке и содержании межмуниципальных соглашений, а также предусматривают особенности учреждения и управления деятельностью межмуниципальных хозяйственных организаций.

"Принятие пакета законопроектов создаст правовые основы развития городских агломераций - центров экономического роста страны, придаст стимул новым инфраструктурным проектам и дополнительным инвестициям в развитие городских и сельских территорий, повысит качество предоставления государственных и муниципальных услуг населению", - заявила заместитель министра экономического развития РФ Оксана Тарасенко.

Напомним, в начале июня Министерство строительства и ЖКХ утвердило критерии стандартного жилья и требования к его внутренней отделке. "К категории стандартного жилья относятся индивидуальные жилые дома площадью до 150 квадратных метров на земельном участке не более 1500 квадратных метров, блоки площадью до 130 квадратных метров в составе жилого дома блокированной застройки, квартиры общей площадью не более 100 квадратных метров. Квартира может быть расположена в многоквартирном доме, в котором обеспечен беспрепятственный доступ инвалидов, а также в доме, которому присвоен класс энергетической эффективности B и выше", - сообщили в Минстрое.

Тогда же в ведомстве отметили, что документ, вступивший в силу в июле признает утратившим силу приказ Минстроя, который определял условия отнесения жилых помещений к категории жилья эконом-класса.

"Мы полностью исключаем использование термина "жилье эконом-класса", переходя к определению "стандартного жилья", - говорил замглавы Минстроя Никита Стасишин. Он отмечал, что требования к стандартному жилью призваны поднять качество новостроек и квартир на более высокий уровень.