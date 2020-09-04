Премьер-министр РФ Михаил Мишустин поручил выделить дополнительные средства на переселение граждан из аварийного жилищного фонда в 2020 году. Об этом сообщается на сайте правительства.

"На решение проблемы аварийного жилищного фонда будет выделено 50 млрд рублей. Средства поступят из резервного фонда правительства. Принятое решение позволит в ближайшие годы дополнительно расселить около 1,16 млн непригодных для жизни квадратных метров", - говорится в сообщении.

Напомним, на заседании правительства 19 августа Минфину было поручено обеспечить предоставление из средств федерального бюджета в 2020 году 50 млрд рублей Минстрою для опережающего расселения аварийного жилья за счет сокращения бюджетных ассигнований, предусмотренных федеральным проектом на 2022 год. Минстрою было поручено разработать предложения по субсидированию процентной ставки по кредитам на реализацию программ расселения аварийного жилья с указанием источников и объемов необходимого финансирования.

Также в решении говорилось о необходимости увеличить финансирование расселения аварийного жилья в 2022 году за счет средств 2024 года, предусмотренных указанным федеральным проектом, при формировании федерального бюджета на 2022 год и на плановый период 2023 и 2024 годов.

В рамках нацпроекта "Жилье и городская среда" в 2019-2024 гг. планируется переселить 530 тыс. россиян, проживающих в аварийном жилье общей площадью около 9,55 млн квадратных метров. В 2025 году за счет финансирования строительства в 2023-2024 гг. будет переселено еще 133 тыс. человек из 2,4 млн квадратных метров аварийного жилья. Всего на эти цели планируется выделить свыше 507 млрд рублей.

На прошлой неделе президент России Владимир Путин поручил вице-премьеру Марату Хуснуллину проработать решение вопроса с расселением ветхого жилья в России. На совещании президента с членами правительства Хуснуллин сообщил, что кроме задачи по ускорению расселения аварийного жилья, необходимо подумать о подходах к решению проблемы ветхого жилья, которые требуют внесения определенных изменений в законодательство.

"И с Думой проработайте обязательно, это проблема, которую надо решать... И с Минфином тоже поработайте, с Центральным банком поработайте - там тоже возможны различные инструменты привлечения финансирования", - заявил в ответ Путин.