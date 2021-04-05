Власти одобрили застройку семи московских промзон

Фото М. Денисова / Пресс-служба мэра и правительства Москвы

Столичная градостроительно-земельная комиссия одобрила проекты комплексного развития семи промзон в Москве. Список включает промзоны Грайвороново, Зюзино, Каширское Шоссе, Бескудниково, Кунцево, Коровино и Теплый Стан, сообщается на сайте мэрии.

"На заседании были утверждены проекты комплексного развития семи участков бывших промышленных зон, их общая площадь превышает 77 гектаров. Размеры участков варьируются от 6,76 гектара в промзоне Зюзино на юго-западе города до 18,16 гектара в Грайворонове на юго-востоке столицы. В будущем там появятся современные экологичные производства, жилые дома, объекты социального назначения и соответствующая инфраструктура. Реализация этих проектов позволит городу получить около 18 тыс. рабочих мест", - сообщил заместитель Мэра Москвы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов.

В свою очередь руководитель Департамента инвестиционной и промышленной политики Александр Прохоров сообщил, что на этих территориях планируется построить свыше 1,5 млн квадратных метров недвижимости. По его словам, промышленные здания займут 173 тыс. квадратных метров, общественно-деловая застройка - 342 тыс. квадратных метров, а остальное (около 1 млн квадратных метров) придется на жилые дома. Сроки реализации проектов составят от 5 до 13 лет.

Ранее в мэрии приняли решения о комплексном развитии бывших промзон Братцево, Чертаново, Южное Бутово и Алтуфьевское Шоссе. В этих промзонах появятся объекты производственного и общественно- делового назначения площадью почти 60 гектаров, а на территории двух последних промзон также появятся жилые дома, медицинские, образовательные и спортивные объекты.

Напомним, в декабре прошлого года Владимир Ефимов заявил , что московские власти намерены застроить около 150 площадок на территории бывших столичных промзон. "На сегодняшний момент мы видим, что на указанных территориях площадью около 3 тыс. гектаров - это порядка 150 площадок, в перспективе можно построить до 37-38 млн квадратных метров и создать около полумиллиона рабочих мест", - сказал тогда Ефимов.

Инвестиции в эти проекты чиновник предварительно оценивал примерно в 7 трлн рублей. По его словам, эти площадки имеют огромный градостроительный потенциалом для комплексного развития, и на них планируется строить жилье, технопарки, новые производства и объекты социальной инфраструктуры. При этом Ефимов отмечал, что развитие этих площадок не подразумевает вывод промышленных предприятий с территории Москвы.