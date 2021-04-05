В Росреестре предложили узаконить огородные участки и построенные без документов советские дачи

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Росреестр разработал проект федерального закона, предусматривающий новые возможности для граждан в части оформления прав на земельные участки и объекты недвижимого имущества. В частности, документ предусматривает легализацию огородных участков и построенных без документов дач.

"Предлагаемые правовые механизмы позволят решить проблему переоформления прав по документам старого образца, а также легализовать построенные жилые дома на участках, в отношении которых отсутствуют правоустанавливающие документы", - говорится в сообщении ведомства.

По словам замглавы Росреестра Алексея Бутовецкого, с 2006 года так называемой "дачной амнистией", которую продлили до 2026 года, воспользовались более 14 млн заявителей, однако у граждан на руках по-прежнему имеются свидетельства на землю и другие документы старого образца. Бутовецкий отметил, что вопрос оформления прав наследников на земельные участки, которые были предоставлены предыдущим хозяевам на праве постоянного (бессрочного) пользования, остается одним из нерешенных в законодательстве. Так, если гражданину был предоставлен в постоянное пользование огородный земельный участок, на котором нельзя строить, то несмотря на использование земельного участка на протяжении десятков лет, он не перейдет его наследникам - участок придется приобретать на общих основаниях у органов публичной власти.

"Росреестр предлагает признать права собственности граждан на земельные участки в силу закона. Таким образом, все права граждан постоянного (бессрочного) пользования, пожизненного наследуемого владения в силу закона будут признаваться правом собственности независимо от вида их разрешенного использования", - сообщил Бутовецкий.

В Росреестре считают, что законопроект также позволит оформить жилье, построенное еще в советский период. Документ, в отличие от "дачной амнистии", позволяет подтвердить право собственности даже в случае, если у гражданина нет на руках всех правоустанавливающих документов.

"Многие граждане сегодня лишены возможности оформить право собственности на свои жилые дома, хотя пользуются ими долгие годы, большинство - еще с советских времен. Проблема - в отсутствии необходимых документов как на сами жилые дома, так и на земельные участки под ними и, соответственно, в невозможности оформить одно без другого. Эти дома могут числиться учтенными в старых документах совхозного (колхозного) учета, похозяйственного учета бывших поселковых советов, в учетных документах бывших БТИ. Однако этого сейчас недостаточно для внесудебного и простого оформления прав. Законопроект предлагает комплексное решение вопроса: в упрощенном порядке оформить права на жилые дома, построенные еще в советский период, и земельные участки под ними в собственность бесплатно", - подчеркнул Бутовецкий.

Такую норму предлагается распространить на дома, построенные до мая 1998 года (до вступления в силу Градостроительного кодекса РФ), находящиеся в границах населенного пункта и расположенные на государственной или муниципальной земле. Чтобы оформить права на эту собственность заявители должны будут подать заявление в орган местного самоуправления о предоставлении участка под существующим домом и приложить любой документ, подтверждающий факт владения домом. Регистрацию права собственности предлагается осуществлять одновременно и на земельный участок, и на жилой дом.

Помимо этого, в Росреестре предложили сделать бессрочным действующий до 2026 года упрощенный порядок регистрации прав на жилые и садовые дома.

Наконец, в законопроекте предлагается образовывать земельные участки под многоквартирными домами не только путем подготовки проекта межевания территории, но и на основании схемы расположения на кадастровом плане территории, подготовленной с соблюдением процедуры общественных обсуждений. Это позволит ускорить процесс оформления земли под многоквартирными домами в первую очередь для целей защиты жилищных прав граждан на придомовые территории.