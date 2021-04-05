Вторичное жилье в России подорожало на 9%

Фотобанк Moscow-Live / Вячеслав Акишин

Средняя стоимость квартир на вторичном рынке жилья в России в первом квартале 2021 года выросла на 9% по сравнению с концом прошлого года и на 16% по сравнению с первым кварталом 2020 года и достигла отметки в 63,46 тыс. рублей за квадратный метр. Об этом говорится в свежем исследовании сервиса "Авито Недвижимость".

Наибольшее повышение цен на вторичном рынке в компании зафиксировали в Калининграде, где за последний год цены выросли на 44%, а по сравнению с декабрем - на 17%. Также значительное подорожание "вторички" за год было отмечено в Сочи и Севастополе (+35% и +27% соответственно), передает "Интерфакс" .

В Москве вторичное жилье за квартал подорожало на 5%, а за год - на 23%. Рост цен на этом рынке в Санкт-Петербурге составил 11% и 26% соответственно. Рост цен аналитики связывают с повышенным спросом, который превышает уровень предложения. Так, за год спрос вырос на 13%.

"В сложившихся обстоятельствах становится все более вероятным, что рынок вторичной недвижимости в ближайшей перспективе возьмет курс на стабилизацию. Ожидаемое ослабление потребительского интереса в совокупности с дополнительной поддержкой рынка в виде повышения ключевой ставки ЦБ, предположительно, несколько сдержат дальнейший рост стоимости жилья. В свою очередь, дефицит ликвидного предложения и высокие цены на жилые объекты в готовых комплексах будут снижать покупательскую активность и далее, что также послужит основанием для более умеренного подорожания вторичной недвижимости в обозримом будущем", - считает руководитель направлений вторичной недвижимости и долгосрочной аренды "Авито Недвижимости" Руслан Закирьянов.

Напомним, в марте в компании сообщили , что в условиях роста цен на недвижимость россияне проявляют повышенный интерес к покупке отдельных комнат. Так, в феврале 2021 года спрос на комнаты по всей России вырос на 13% по сравнению с февралем 2020 года. Аналитики зафиксировали рост спроса на комнаты в большинстве регионов РФ. Например, в Новосибирске и Москве спрос на комнаты вырос в 1,5 раза, в Омске и Воронеже - в 1,4 раза, а в Санкт-Петербурге - на 28%.