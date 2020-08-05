Moscow-Live.ru / Михаил Тихонов За полгода число сделок на вторичном рынке жилья в России упало на 65%

Moscow-Live.ru / Михаил Тихонов

В январе-июне на вторичном рынке жилья в России, по данным Росреестра, было оформлено 1,36 млн сделок. По сравнению с аналогичным периодом прошлого года (3,89 млн сделок) этот показатель упал на 65%.

За то же время на рынке новостроек было зарегистрировано около 230 тыс. договоров долевого участия (ДДУ), на 40% меньше, чем в первой половине 2019 года, передает ТАСС. При этом количество ипотечных сделок за полгода сократилось всего на 4,7%: в январе-июне было зарегистрировано 1,3 млн ипотечных кредитов. В июне этот показатель составил 252,7 тыс. и на 10% превысил показатель июня 2019 года. Однако общие продажи жилых и нежилых помещений в новостройках в июне сократились на 53%, а вторичный рынок упал на 56,7%.

В целом же в Росреестре заявили о восстановлении рынка недвижимости в России и динамики учетно-регистрационных действий после ограничений, связанных с распространением коронавирусной инфекции, и возвращении его на уровень средних показателей 2019 года, передает РИА "Новости".

"В прошлом году в Росреестр в среднем поступало порядка 120 тыс. заявлений в день. Начиная с апреля 2020 года, когда была ограничена работа МФЦ, это число снизилось вдвое. В мае динамика по учетно-регистрационным действиям начала расти, и к середине июля Росреестр вышел на аналогичные показатели 2019 года", - отметили в ведомстве, уточнив, что сейчас Росреестр ежедневно совершает порядка 122 тыс. сделок, а в 2019 году этот показатель составлял 122,6 тыс. сделок.

Напомним, на днях в компании ЦИАН сообщили, что с начала года цены на квартиры на вторичном рынке снизили 48% собственников в городах-миллионниках, а по итогам июля вторичное жилье в таких городах упало в цене на 9,6% по сравнению с прошлым годом и стоит теперь в среднем 94,2 тыс. рублей за квадратный метр.