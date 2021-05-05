Хуснуллин заявил о необходимости доработки внесенного в Госдуму законопроекта об апартаментах

government.ru

Проект закона об апартаментах нуждается в доработке, поскольку в разных регионах РФ с ними разная ситуация. Об этом заявил 5 мая вице-премьер Марат Хуснуллин.

"Депутаты внесли этот закон, он будет дорабатываться. Есть разные мнения. В разных регионах разная ситуация по апартаментам. Мы сейчас хотим принять решение - точно совершенно - по всем новым апартаментам, что с ними делать дальше, что это как класс будет, каким видом жилья. По старым - мы будем отдельно принимать решения в процессе доработки законопроекта", - приводит слова Хуснуллина "Интерфакс" .

Речь идет о законопроекте, который был внесен в Госдуму группой сенаторов и одним депутатом на прошлой неделе. Его авторы предлагают ввести понятие "многофункциональные здания", то есть "здания, состоящие из нежилых и жилых помещений, расположенные вне границ жилой застройки, в общественно-деловой зоне, предусмотрев отдельные критерии для расположения таких зданий в составе территориальных зон и требования к расположению жилых и нежилых помещений внутри здания".

Проект закона не содержит термина "апартаменты" и не распространяется на существующие и строящиеся апартаменты. Если закон примут, то он должен вступить в силу с 1 сентября 2021 года в отношении объектов капитального строительства, для которых после этого дня будет утвержден проект планировки территории либо выдан градостроительный план земельного участка.

В Минстрое ранее заявили, что ведомство намерено подготовить собственные поправки к законопроекту.

Сейчас апартаменты относятся к нежилым помещениям, и в них нельзя зарегистрироваться, хотя фактически апартаменты являются жильем. Кроме того, для них применяются повышенные тарифы ЖКХ и налоговые ставки, а в случае проблем у застройщика дольщики апартаментов не защищены законодательно.