Москва и Санкт-Петербург вошли в топ-10 городов по темпам роста цен на элитную недвижимость

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Москва и Санкт-Петербург по итогам первого квартала 2021 года вошли в десятку мировых лидеров по росту цен на элитное жилье. Об этом сообщает РИА "Новости" со ссылкой на свежий рейтинг, составленный консалтинговой компанией Knight Frank.

"Рейтинг возглавили китайские города Шэньчжэнь (+18,9%), Шанхай (+16,3%) и Гуанчжоу (+16,2%). Москва за год переместилась с 11-й на восьмую позицию (+12,4% за год, +7,3% за квартал). Санкт-Петербург поднялся с 43-го на шестое место: за год рост цен составил 13,4%, а за квартал - 2,5%", - говорится в исследовании Knight Frank.

В компании уточнили, что в топ-5 рейтинга, помимо Шэньчжэня, Шанхая и Гуанчжоу, вошли Ванкувер и Сеул, где цены на элитное жилье за год выросли на 15,2% и 14,8% соответственно. Всего в рейтинг вошли 46 городов, в которых цены на элитную недвижимость за год выросли в среднем на 4,6%. Снижение цен было отмечено в Берлине (-1,3%), Мадриде (-2,9%), Лондоне (-3,5%) и Париже (-3,7%). Аналитики связали это с пандемией коронавируса, переносом сроков строительства некоторых объектов и изменением налоговой политики.

Напомним, по итогам 2020 года Москва поднялась на 11 позиций в мировом рейтинге роста цен на элитное жилье и заняла в нем пятое место. По этому показателю российская столица уступила только Окленду (17,5%), Шэньчжэню (13,3%), Сеулу (11,7%) и Маниле (10,2%). Санкт-Петербург, где элитное жилье за год подорожало на 8,7%, оказался на 8-м месте. В среднем же цены на элитное жилье в 100 исследуемых городах в прошлом годы выросли на 1,9%.