Syda_Productions / DepositPhotos Накопление первоначального взноса по ипотеке занимает у россиян 21 месяц

Syda_Productions / DepositPhotos

Ипотечные заемщики в России сейчас в среднем копят деньги на первоначальный взнос по жилищному кредиту в течение 21 месяца, тогда как год назад этот показатель составлял 19,5 месяца. Об этом говорится в исследовании аналитического центра госкомпании "Дом.РФ".

Для расчета этого показателя аналитики взяли средний размер ипотечного кредита в январе-сентябре 2020 года по каждому из регионов. Первоначальный взнос оценивался в размере 20% от стоимости жилья, а заемщиками выступала семья из двух человек, каждый из которых получает среднюю по региону зарплату и откладывает на ипотеку 30% доходов.

В число регионов, где копить на взнос по ипотеке придется дольше всего, вошли Москва (24 месяца), Московская и Ленинградская области (по 28 месяцев) и Санкт-Петербург (22 месяца). Больше двух лет на ипотеку нужно копить гражданам в 34 регионах страны, а от одного до двух лет - в 48 субъектах РФ.

Материнский капитал, который сейчас составляет 466,6 тыс. рублей полностью покрывает величину первоначального взноса в 14 регионах РФ. При этом во всех остальных регионах срок накопления первоначального взноса с учетом материнского капитала снижается до менее чем одного года. Исключение тут составляют только Москва, Московская область и Дагестан.

"Мы видим спрос на приобретение жилья в новостройках по сниженным ставкам. При этом качество кредитов остается на очень высоком уровне. Анализ кредитов, выданных по программе, например, льготной ипотеки, в последнее время показывает, что средний уровень первоначального взноса более чем в два раза превышает минимально разрешенный - более 30% по сравнению с разрешенными 15%. Средняя стоимость квартиры, за исключением Москвы, составляет 3,5-4 млн рублей, при этом граждане, имея возможность заплатить около 500 тыс. в качестве первоначального взноса, в большинстве случаев платят в два раза больше. Во многом это происходит благодаря материнскому семейному капиталу", - отметил руководитель аналитического центра "Дом.РФ" Михаил Гольдберг.

Напомним, в конце октября в Национальном бюро кредитных историй (НБКИ) сообщили, что средняя сумма ипотечного кредита в России в третьем квартале 2020 года выросла на 9,8% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года и составила 2,66 млн рублей.

"Во втором квартале текущего года по сравнению с предыдущим кварталом средний чек ипотечного кредита сокращался сразу на 4,7%, до 2,45 млн рублей. Таким образом, в третьем квартале данный показатель не только отыграл это падение, но и вышел на рекордные значения", - говорилось в сообщении. В НБКИ уточнили, что в сентябре средний размер ипотечного кредита составил уже 2,72 млн рублей, увеличившись на 10,7% по сравнению с сентябрем 2019 года.

Если говорить о регионах с самыми большими средними кредитами, то этот список ожидаемо возглавляет Москва (5,9 млн рублей). Далее идут Московская область (4,41 млн рублей) и Санкт-Петербург (3,53 млн рублей). Лидерами по темпам роста средней суммы кредита в годовом выражении в сентябре стали Омская область (+22,9%), Волгоградская область (+19,9%) и Ставропольский край (+17,6%).