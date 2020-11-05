В Москве установлен новый рекорд по количеству сделок с новостройками

Управление Росреестра по Москве в третьем квартале 2020 года зарегистрировало 24 077 договоров участия в долевом строительстве (ДДУ) в жилом фонде. Это показатель оказался на 104% больше по сравнению с показателем второго квартала (11 793 ДДУ) и на 48% выше, чем в третьем квартале 2019 года (16 233 ДДУ). Об этом сообщается на сайте ведомства.

В сентябре в Москве зарегистрировали 11 856 таких договоров, в 1,7 раза больше, чем в августе (7 062). "Показатель сентября превысил на полтора процента ранее зафиксированный рекордный объем договоров долевого участия, отмеченный столичным Росреестром на первичном рынке жилой недвижимости в июне прошлого года - 11,7 тыс. ДДУ", - сообщил руководитель Управления Росреестра по Москве Игорь Майданов.

В нежилом фонде Росреестр в третьем квартале зарегистрировал 6 711 договоров в новостройках - в 1,8 раза больше (+81%), чем с апреля по июнь (3 707 договоров). При этом в сентябре также был зафиксирован рекордный месячный показатель - 3 129 ДДУ в нежилом фонде. Ранее наибольшее количество договоров на первичном рынке нежилой недвижимости было зарегистрировано в марте текущего года (2 840 ДДУ).

Напомним, на днях сообщалось, что в третьем квартале 2020 года в Москве застройщики начали реализацию 31 нового жилого комплекса - по сравнению с аналогичным периодом прошлого года (18 проектов) этот показатель вырос сразу на 72%.

Аналитики отмечали, что на массовый сегмент пришлось 16 новых проектов против 12 год назад, в сегменте бизнес-класса девелоперы вывели на рынок шесть проектов против четырех, а оставшиеся девять проектов пришлись на премиальный сегмент (год назад в этом сегменте появились два новых проекта). Площадь новых проектов составляет 4,77 млн квадратных метров, тогда как год назад этот показатель составлял 2,2 млн квадратных метров.