За восемь месяцев 2020 года в Москве не открылось ни одной качественной гостиницы. Об этом говорится в отчете консалтинговой компании Cushman & Wakefield.

Как уточняет газета "Ведомости", под качественными гостиницами эксперты понимают 3-5-звездочные отели, тогда как хостелы и апартаменты в исследовании не учитывались. По словам партнера Cushman & Wakefield Марины Усенко, кризис, вызванный пандемией коронавируса, заставил девелоперов перенести ввод отелей на осень. Она добавила, что в прошлом году в Москве открылась одна качественная гостиница (Holiday Inn Baumanskaya на 128 номеров), но это было связано с активным вводом гостиничных объектов перед чемпионатом мира по футболу, который прошел в России в 2018 году.

Замдиректора департамента стратегического консалтинга компании Colliers International Евгения Тучкова рассказала, что в конце прошлого года ожидалось, что в 2020 году в Москве откроются отели с общим фондом в 1-1,2 тыс. номеров, но из-за пандемии открытие большинства объектов перенесли на 2021 год. "Туристический сезон практически не состоялся, внутренний туризм второй половины лета не смог компенсировать отсутствие иностранного турпотока", - сообщила Тучкова, добавив, что сейчас загрузка столичных гостиниц составляет 30-40%.

В свою очередь глава подразделения индустрии гостеприимства отдела стратегического консалтинга CBRE Татьяна Белова отметила, что открытие многих отелей было перенесено из-за проблем у инвесторов. Сейчас ожидается, что в этом году в столице откроются два отеля: Mövenpick на Земляном валу и Marriott Imperial Plaza на Краснопрудной улице, сообщила Белова. По словам президента компании Becar Asset Management Александра Шарапова, в декабре компания откроет отель Vertical BW Signature Collection на Таганке.

Напомним, ранее сообщалось, что апрель 2020 года стал самым тяжелым месяцем для гостиничной индустрии России. К такому выводу пришли аналитики из консалтинговой компании CBRE. Так, в Москве загрузка отелей в апреле упала на 70 процентных пунктов по сравнению с прошлым годом и составила 8%. При этом наименьшая загрузка (около 5%) была зафиксирована в люксовом сегменте. Доходность на номер в апреле 2020 года по упала на 94% в сравнении с апрелем 2019 года.