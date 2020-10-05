Депутат Госдумы Виктор Зубарев обратился в Минстрой с предложением запретить управляющим компаниям распространять рекламу с платежками за услуги ЖКХ. Нарушителей запрета парламентарий предложил штрафовать.

Как напоминает газета "Известия", в 2018 году в России запретили печатать рекламу (за исключением социальной и справочной информации) на квитанциях за ЖКУ, включая их оборотную сторону. Но УК и расчетные центры стали вкладывать в платежки различные рекламные листовки. Такие флаеры могут рекламировать услуги по замене счетчиков, окон и батарей отопления, что вводит потребителей в заблуждение.

"Часто люди воспринимают как призыв к действию покупку или обновление какой-либо продукции. Получается, рекламодатели нашли удобную лазейку. Подобную практику необходимо пресекать", - считает Зубарев. По его мнению, соответствующие поправки необходимо внести в закон о рекламе.

В свою очередь член генсовета "Деловой России" Владимир Прохоров напомнил, что нарушения законодательства о рекламе грозят юрлицам штрафам в размере от 100 тыс. до 500 тыс. рублей.

По мнению директора НП "ЖКХ Контроль" Светланы Разворотневой, полный запрет на распространение рекламы в платежках за услуги ЖКХ является чрезмерным, поскольку за счет такой рекламы УК снижают стоимость формирования и рассылки квитанций. Эта экономия важна в условиях кризиса, вызванного пандемией, добавил гендиректор ПАО "Городские инновационные технологии" Сергей Минко. Однако Владимир Прохоров считает, что отследить доходы УК от распространения рекламы и дальнейшие траты этих денег невозможно.

"На площадке Общественной палаты РФ неоднократно обсуждалось введение специальных норм, которые позволили бы защитить людей от недобросовестного воздействия рекламы. Предложенная инициатива - следующий шаг после запрета коммерческой рекламы на обороте платежек, и его необходимо сделать", - заявил первый зампред комиссии по экспертизе общественно значимых законопроектов и иных правовых инициатив ОП РФ, председатель Российского союза налогоплательщиков Артем Кирьянов.

Зубарев отметил, что решить проблему с навязыванием услуг может перевод системы выставления счетов за услуги ЖКХ в электронную форму. По словам Прохорова, отказ от бумажных квитанций позволит экономить на ЖКУ до 1 тыс. рублей в год. Однако препятствие заключается в том, что многие граждане до сих пор не имеют компьютеров или смартфонов и не пользуются интернетом, напомнила Разворотнева.

По мнению директора ассоциации НП "Национальный жилищный конгресс" Татьяны Вепрецкой, компромиссным вариантом могла бы стать возможность жильцов определять на общих собраниях, какую рекламу они готовы получать вместе с квитанциями на оплату ЖКУ.