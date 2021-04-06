Аналитики сообщили о рекордном объеме продаж элитного жилья в Москве

АГН "Москва" / Денис Гришкин

За первые три месяца 2021 года объем продаж на первичном и вторичном рынках элитного жилья Москвы составил около 50 млрд рублей, что стало рекордным показателем в истории рынка. Об этом сообщили в международном агентстве Savills.

"В первые три месяца года в элитном сегменте общая сумма сделок составила около 50 млрд рублей (эквивалентно 655 млн долларов), что является абсолютным рекордом квартального денежного объема спроса за все время наблюдений", - приводит сообщение Savills ТАСС.

В исследовании также говорится, что общий бюджет сделок с элитным жильем в Москве за первый квартал вырос на 47% по сравнению с первым кварталом 2020 года (34 млрд рублей). За первые три месяца текущего года в столице было заключено 363 сделки с элитным жильем, на 34% больше показателя за аналогичный период прошлого года и на 20% больше, чем в 2019 году.

При составлении отчета аналитики учитывали недвижимость стоимостью от 1 млн долларов. Средняя стоимость элитной квартиры по итогам марта увеличилась на 8% в годовом выражении и составила 134 млн рублей (1,8 млн долларов). При этом свыше 40% продаж пришлось на лоты с ценой от 700 тыс. до 1 млн рублей за квадратный метр.

"Первый квартал всегда выступает сезоном, когда появляется понимание по "свободным" бюджетам. Учитывая относительно слабый и при этом отчасти стабилизированный рубль и продолжающуюся ситуацию с депозитами, мы видим, что недвижимость остается привлекательным активом для инвестиций", - заявил управляющий партнер Savills в России Дмитрий Халин.