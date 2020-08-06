Moscow-Live.ru / Тихонов Михаил Мосгорсуд встал на сторону горожан, выступивших против застройки двора по программе реновации

Moscow-Live.ru / Тихонов Михаил

Столичные власти не могут распоряжаться придомовыми территориями многоквартирных домов, отрезая от них участки для стройплощадок на том основании, что земля не размежевана и не стоит на кадастровом учете. При этом жители вправе владеть и пользоваться участками "в тех границах, в которых придомовая территория была ранее определена в установленном законом порядке", даже в случае отсутствия регистрации права долевой собственности. К такому выводу пришел Мосгорсуд по итогам рассмотрения иска жителей московского района Останкино.

Напомним, иск жителей двух домов по улицам Цандера и Королева был подан к мэрии в связи с планами городских властей возвести 22-этажный дом по программе реновации в общем для домов истцов дворе. В марте прошлого года на стихийной акции протеста местных жителей были задержаны два муниципальных депутата. В иске горожане потребовали расторгнуть договор аренды земельного участка площадью 8,6 тыс. квадратных метров под будущую стройку между департаментом имущества Москвы и городским казенным предприятием "Управление гражданского строительства" (УГС). В январе этого года Тверской районный суд отказал в удовлетворении иска, объяснив это тем, что придомовая территория обоих зданий не размежевана и в кадастре не значится. В решении также говорилось, что истцы не представили доказательств того, что "спорный земельный участок" вообще сформирован, пишет "Коммерсант".

После этого истцы обжаловали решение Тверского суда в Мосгорсуде, где договор аренды земли УГС признали недействительным. О решении суда стало известно в июле, но мотивировочная часть решения была опубликована только сейчас. Из нее следует, что Тверской суд не изучила, для каких целей земельный участок был передан УГС в безвозмездное пользование, и не установил, пересекаются ли его границы с другими территориями. Кроме того, Мосгорсуд приобщил к делу полученное истцами заключение кадастрового инженера, согласно которому от дворов для будущей стройки было отрезано 1,7 тыс. квадратных метров земли.

В решении также отмечается, что Тверской суд неверно признал отсутствие регистрации права долевой собственности жителей на дворовую территорию основанием для отказа в удовлетворении иска. Мосгорсуд пришел к выводу, что столичный департамент имущества был не вправе распоряжаться спорной территорией, даже если они не была размежевана. В то же время жильцы домов имеют право владеть и пользоваться участками в тех границах, в которых "придомовая территория была ранее определена в установленном законом порядке". Наконец, в решении отмечается, что УГС получило землю в 2016 году, а постановление правительства Москвы об адресной инвестиционной программе, на которое ссылались в мэрии, было издано в 2018 году и уже утратило силу. При этом постановление предусматривало строительство на спорной территории школы, а не жилого дома.

"Впервые суд рассмотрел такое дело со всех сторон законодательства и комплексно подошел к вопросу. Придомовые участки могут быть не поставлены на кадастровый учет, это тяжело и дорого, и в этих условиях жильцы должны быть уверены, что их собственность не уплывет куда-то лишь потому, что они вовремя не подсуетились", - сказал депутат Мосгордумы Сергей Митрохин, назвав решение суда революционным.

Митрохин добавил, что в Москве существует много аналогичных споров вокруг планируемых строек по программе реновации. Депутат выразил надежду, что "будущие решения по таким спорам будут приниматься в интересах собственников квартир". Кроме того, Митрохин намерен обратиться в прокуратуру Москвы с просьбой провести проверку подобных конфликтов на предмет соблюдения законности. Также он собирается внести в Мосгордуму законопроект, который бы объяснял, что отсутствие межевание и постановки на кадастр не означает, что у жителей нет прав на землю.

Между тем в департаменте имущества заверили, что на решение Мосгорсуда будет подготовлена кассационная жалоба. "Город не мог занять территорию многоквартирного дома и нарушить его границы, потому что их просто нет, участок не сформирован", - заявили в ведомстве.

Программа реновации в Москве была утверждена 1 августа 2017 года после принятия федеральных и городских законов. Эта программа рассчитана на 15 лет: к 2032 году в Москве по ней предполагается расселить 5 173 дома, где проживают около 1 млн человек. Городские власти обещали жителям вошедших в программу домов комфортное, равнозначное жилье с хорошим ремонтом или денежную компенсацию, если новая квартира их не устроит. Однако некоторых жителей сносимых пятиэтажек теперь выселяют насильно в дома сомнительного качества, которые были построены не по программе реновации, а лишь адаптированы к ее требованиям.